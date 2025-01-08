Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam Galatasaray | Başakşehir maçı ekranlara gelecek. Ocak 2025 itibarıyla Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında ilk maçları bu hafta oynanıyor. Galatasaray – Başakşehir maçı saat kaçta? sorusu da mücadeleyi seyretmek isteyen spor tutkunları tarafından sorgulanıyor. İşte maça dair detaylar...
Galatasaray - RAMS Başakşehir maçı ne zaman?
Galatasaray - Başakşehir maçı 8 Ocak Çarşamba günü yani bu akşam saat 20.30'da oynanacak.
Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanalda?
Galatasaray Başakşehir karşılaşması ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.
Galatasaray - Başakşehir maçı nerede oynanacak?
Galatasaray, Zi̇raat Türki̇ye Kupası C grubu i̇lk hafta maçında Rams Başakşehi̇r'i̇ konuk edecek. Rams Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Ali̇ Şansalan düdük çalacak.
MUHTEMEL 11
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i:
Günay, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Torreira, Sara, Sallai, Yunus, Batshuayi, Barış Alper.