Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam Galatasaray | Başakşehir maçı ekranlara gelecek. Ocak 2025 itibarıyla Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında ilk maçları bu hafta oynanıyor. Galatasaray – Başakşehir maçı saat kaçta? sorusu da mücadeleyi seyretmek isteyen spor tutkunları tarafından sorgulanıyor. İşte maça dair detaylar...