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Galatasaray - RAMS Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda?

Yeni sezonda Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları 24 ekibin katılımıyla 6 takımlı 4 grupta gerçekleşecek. Peki, Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray - RAMS Başakşehir maçı şifresiz mi? İşte karşılaşmaya dair detaylar...

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Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 14:02 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 14:02
Galatasaray - RAMS Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam Galatasaray | Başakşehir maçı ekranlara gelecek. Ocak 2025 itibarıyla Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında ilk maçları bu hafta oynanıyor. Galatasaray – Başakşehir maçı saat kaçta? sorusu da mücadeleyi seyretmek isteyen spor tutkunları tarafından sorgulanıyor. İşte maça dair detaylar...

Galatasaray - RAMS Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda?

Galatasaray - RAMS Başakşehir maçı ne zaman?

Galatasaray - Başakşehir maçı 8 Ocak Çarşamba günü yani bu akşam saat 20.30'da oynanacak.

Galatasaray - RAMS Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda?

Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanalda?

Galatasaray Başakşehir karşılaşması ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

ATV TÜRKİYE KUPASI MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray - RAMS Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda?

Galatasaray - Başakşehir maçı nerede oynanacak?

Galatasaray, Zi̇raat Türki̇ye Kupası C grubu i̇lk hafta maçında Rams Başakşehi̇r'i̇ konuk edecek. Rams Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Ali̇ Şansalan düdük çalacak.

Galatasaray - RAMS Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda?

MUHTEMEL 11

İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i:

Günay, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Torreira, Sara, Sallai, Yunus, Batshuayi, Barış Alper.

Galatasaray - RAMS Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda?

Bu sezon Zi̇raat Türki̇ye Kupası'nda grup maçları 24 eki̇bi̇n katılımıyla 6 takımlı 4 grupta yapılıyor. Galatasaray, grubunu i̇lk 2 sırada bi̇ti̇rmesi̇ hali̇nde çeyrek fi̇nale yükselecek.