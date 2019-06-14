Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun babası ünlü bir isim çıktı! Bakın kim

Arka Sokaklar dizisinde uzun süredir Hakan karakterini canlandıran Ozan Çobanoğlu izleyicilerin beğenisini kazandı. Dizide eşi Aylin ile sık sık sıkıntılar yaşayan Hakan karakterini canlandırıyor. Daha önce pek çok dizide rol alan Ozan Çobanoğlu, 2016 yılında eşi Ezgi Sertel ile evlenmişti. Peki Ozan Çobanoğlu'nun babasının kim olduğunu biliyor musunuz? Oğlundan daha ünlü olan o babayı duyunca çok şaşıracaksınız. İşte başta Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu olmak üzere ünlülerin akrabalıkları.

14.06.2019 11:31 - Son Güncelleme: 14.06.2019 11:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





