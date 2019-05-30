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Gamze Özçelik'in paylaşımına beğeni yağmuru: Soran olursa Tanzanya'da kankasıyla baklava yiyor deyin

Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile Afrika'da yardım çalışmalarında bulunan Gamze Özçelik, Tanzanya'dan paylaşımda bulundu. Oyunculuk kariyerine ara veren Özçelik, Instagram hesabından oradan bir çocukla baklava yerken çekildiği pozunu, "Soran olursa Tanzanya'da kankasıyla baklava yiyor deyin" notuyla paylaştı. Gamze Özçelik'in Tanzanya'dan yaptığı paylaşımlar beğeni yağmuruna tutuldu.

30.05.2019 17:26 - Son Güncelleme: 30.05.2019 17:50
Gamze Özçelik'in paylaşımına beğeni yağmuru: Soran olursa Tanzanya'da kankasıyla baklava yiyor deyin

Gamze Zeynep Özçelik kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ekibi ile tüm Ramazan'ı AfrikaKıtasındaki ülkelerde geçireceğini duyurmuştu.

Gamze Özçelik'in paylaşımına beğeni yağmuru: Soran olursa Tanzanya'da kankasıyla baklava yiyor deyin

Oyunculuk kariyerine ara veren ve kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile Afrika'da yardım çalışmalarında bulunan Gamze Özçelik, Tanzanya'dan paylaşımda bulundu.

Gamze Özçelik'in paylaşımına beğeni yağmuru: Soran olursa Tanzanya'da kankasıyla baklava yiyor deyin

Şuan Tanzanya'da bulunan Özçelik, Instagram hesabından oradan bir çocukla baklava yerken çekildiği pozunu, "Soran olursa Tanzanya'da kankasıyla baklava yiyor deyin" notuyla paylaştı.

Gamze Özçelik'in paylaşımına beğeni yağmuru: Soran olursa Tanzanya'da kankasıyla baklava yiyor deyin
Gamze Özçelik'in paylaşımına beğeni yağmuru: Soran olursa Tanzanya'da kankasıyla baklava yiyor deyin
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