Gamze Özçelik'in paylaşımına beğeni yağmuru: Soran olursa Tanzanya'da kankasıyla baklava yiyor deyin
Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile Afrika'da yardım çalışmalarında bulunan Gamze Özçelik, Tanzanya'dan paylaşımda bulundu. Oyunculuk kariyerine ara veren Özçelik, Instagram hesabından oradan bir çocukla baklava yerken çekildiği pozunu, "Soran olursa Tanzanya'da kankasıyla baklava yiyor deyin" notuyla paylaştı. Gamze Özçelik'in Tanzanya'dan yaptığı paylaşımlar beğeni yağmuruna tutuldu.
30.05.2019 17:26
- Son Güncelleme: 30.05.2019 17:50
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