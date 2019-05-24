Hercai'nin Reyyan'ı ile Azat'ı hakkında şok eden gerçek! Onlar aslında...
Atv ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizi Hercai yeni bölüm, izleyici tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Kısa sürede dünya çapında adını duyuran ve Cuma günlerinin vazgeçilmezi haline gelen Hercai'nin çekimleri bu hafta Şanlıurfa'da gerçekleşti. Hercai dizisinde bu hafta; Azat'la evlenmesini istemeyen ve yaşattığı bütün kötü anları Reyyan'a unutturmak isteyen Miran, Reyyan'dan ikinci bir şans ister. Miran'a güvenmeyen Reyyan kalbi ve aklı arasında arafta kalmıştır. Diğer yandan Miran'ın, Reyyan'ı kaçırması Azat için bardağı taşıran son damla olur. Reyyan'ı, Miran'ın elinden tamamen kurtarmak için harekete geçen Azat, Gönül'ü kaçırır. Reyyan'ı geri getirmezlerse Gönül'ü teslim etmeyeceğini söyleyen Azat'ın bu hamlesi, hiç beklenilmeyen bir yerden iki aileyi karşı karşıya getirir. Güçlü oyuncu kadrosuyla göz dolduran başarılı dizi Hercai'de Azat karakterine hayat veren Tansu Taşanlar ile Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin'in gerçek memleketleri merak konusu oldu. Hercai'nin Reyyan'ı ve Azat'ı nereli? İşte Hercai oyuncularının ve diğer ünlülerin memleketleri!
24.05.2019 16:29
- Son Güncelleme: 24.05.2019 16:29
Hercai dizisi kısa sürede dünya çapında büyük ses getirdi. Atv'nin başarılı dizileri arasında yer alan Hercai 11. yeni bölüm izleyiciler tarafından merakla beklenirken, dizinin hayranları oyuncular hakkında bilgi araştırmaya başladı. İşte Hercai'nin Reyyan'ı ile Azat'ı hakkında şaşırtan gerçek!
HERCAİ 11. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA
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