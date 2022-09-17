Feyza Aktan’dan bomba itiraf! Özcan Deniz’İn şimdiki nişanlısı Samar Dadgar...

"BANA DA HASSASİYET!"

Bir yıl birlikte olduğu Özcan Deniz ile 2018'de evlenip 2019'da boşanan genç kadın, oğlunun babası Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın aşkının evliyken de sürdüğünü şu sözleriyle doğruladı: