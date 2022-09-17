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Haberler Saklambaç Feyza Aktan'dan bomba itiraf! Özcan Deniz'İn şimdiki nişanlısı Samar Dadgar...

Feyza Aktan'dan bomba itiraf! Özcan Deniz'İn şimdiki nişanlısı Samar Dadgar...

Özcan Deniz'in Feyza Aktan'la evliyken şimdiki nişanlısı Samar Dadgar ile beraber olduğu iddia edildi. Deniz, iddiayı kesin bir dille yalanlarken Aktan'dan bomba itiraf geldi: "Haberler doğru. Bildiğim ama dile getirmeyi tercih etmediğim bir konuydu."

17.09.2022 06:57 - Son Güncelleme: 17.09.2022 06:57
Feyza Aktan’dan bomba itiraf! Özcan Deniz’İn şimdiki nişanlısı Samar Dadgar...

Özcan Deniz, Samar Dadgar ve Feyza Aktan cephesinde işler yine karıştı.

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Feyza Aktan’dan bomba itiraf! Özcan Deniz’İn şimdiki nişanlısı Samar Dadgar...

Bir süredir 50 yaşındaki sanatçının kendisinden 24 yaş küçük nişanlısı Dadgar ile henüz evliyken aşk yaşamaya başladığı iddiası gündemdeydi.

Feyza Aktan’dan bomba itiraf! Özcan Deniz’İn şimdiki nişanlısı Samar Dadgar...

İddiaya göre; Özcan Deniz'in 2016'da rol aldığı dizide sırf ünlü sanatçıyla tanışabilmek için figüranlık yapan İranlı güzel, Deniz'le evli olduğu süreçte de görüşmeye devam etti.

Feyza Aktan’dan bomba itiraf! Özcan Deniz’İn şimdiki nişanlısı Samar Dadgar...

Dedikoduların ardından adı "yuva yıkan kadın"a çıkan Samar Dadgar'ı koruyan Özcan Deniz ise sosyal medyasından "Asla tanımadıkları gencecik bir kadını mesnetsiz iftiralarla karalıyorlar" diyerek yasak aşkı yalanladı.

Feyza Aktan’dan bomba itiraf! Özcan Deniz’İn şimdiki nişanlısı Samar Dadgar...

Bunun üzerine açıklama yapma zorunluluğu duyan Feyza Aktan ise bombayı patlattı.

Feyza Aktan’dan bomba itiraf! Özcan Deniz’İn şimdiki nişanlısı Samar Dadgar...

"BANA DA HASSASİYET!"
Bir yıl birlikte olduğu Özcan Deniz ile 2018'de evlenip 2019'da boşanan genç kadın, oğlunun babası Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın aşkının evliyken de sürdüğünü şu sözleriyle doğruladı:

Feyza Aktan’dan bomba itiraf! Özcan Deniz’İn şimdiki nişanlısı Samar Dadgar...

"Çıkan haberler doğru. Uzun zamandır bildiğim fakat dile getirmeyi tercih etmediğim bir konuydu. Bana kalsa yine böyle devam ederdi. Benim aksime ilişkiyi bozan kişi sıfatına koyulma çabası, bardağı taşıran son damladır. Bir genç kadının hayatı konusundaki hassasiyeti benim hayatıma da gösterilmesini dilerim."

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