Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil ile evlenen Amine Gülşe'den ilk hamle!
Amine Gülşe uzun yıllardır hayatında olan futbolcu Mesut Özil ile dünya evine girdi. Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil ile önceki gün evlenen 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe evlilik sonrası ilk iş olarak sosyal medya hesaplarında soyadını değiştirdi. İşte Amine Gülşe Özil ile Mesut Özil'in düğününden detaylar...
09.06.2019 16:10
- Son Güncelleme: 09.06.2019 16:11
Uzun zamandır birlikte olan Mesut Özil ve Amine Gülşe, önceki gün Beşiktaş'taki Four Seasons Otel'de hayatlarını birleştirdi.
AMİNE GÜLŞE İLE MESUT ÖZİL ÇİFTİNİN DÜĞÜNÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
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