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Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil ile evlenen Amine Gülşe'den ilk hamle!

Amine Gülşe uzun yıllardır hayatında olan futbolcu Mesut Özil ile dünya evine girdi. Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil ile önceki gün evlenen 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe evlilik sonrası ilk iş olarak sosyal medya hesaplarında soyadını değiştirdi. İşte Amine Gülşe Özil ile Mesut Özil'in düğününden detaylar...

09.06.2019 16:10 - Son Güncelleme: 09.06.2019 16:11
Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil ile evlenen Amine Gülşe'den ilk hamle!

Uzun zamandır birlikte olan Mesut Özil ve Amine Gülşe, önceki gün Beşiktaş'taki Four Seasons Otel'de hayatlarını birleştirdi.

AMİNE GÜLŞE İLE MESUT ÖZİL ÇİFTİNİN DÜĞÜNÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil ile evlenen Amine Gülşe'den ilk hamle!

Görkemli düğün, müzik seçimleriyle de dikkat çekti.

Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil ile evlenen Amine Gülşe'den ilk hamle!

Çift salona mehter marşı ile girerken, ilk danslarını 'Beni Çok Sev' adlı şarkıyla gerçekleştirdi.

Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil ile evlenen Amine Gülşe'den ilk hamle!

Önceden hazırlanan koreografiye uygun şekilde dans eden Özil ve Gülşe, davetliler tarafından dakikalarca alkışlandı. Çift ayrıca düğünde karşılıklı zeybek de oynadı.

Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil ile evlenen Amine Gülşe'den ilk hamle!

Özil'in şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülşe'nin şahitliğini ise eşi Emine Erdoğan'ın yaptığı nikâhı İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Yerlikaya kıydı.

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