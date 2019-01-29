Zararsız atıştırmalıklar hangileridir?
Herkes ne kadar kalorili ve zararlı olduğunu bilmesine rağmen atıştırmalıklar tüketmeyi seviyor. Aslında ara sıra yapılan kaçamaklar sorun teşkil etmiyor fakat bunun düzenli bir hale gelmesi sağlığı da tehdit ediyor. Bazı zararsız atıştırmalıklar ile kendinizi hem mutlu edebilir hem de kilo almadan, sağlıklı beslenebilirsiniz. Böylece yediklerinizden de pişman olmamış olursunuz. İşte sizler için derlediğimiz en az zararı olan atıştırmalık çeşitleri…
Dondurma
En hafif sütlü tatlılardan biridir. Kalsiyum açısından oldukça faydalı olan dondurma tüketmek hiç de zararlı değildir. Tabii ki bu noktada bazı kriterlere dikkat etmek gerekir. Ara ara tüketilmesi önerilen dondurmanın porsiyonunun küçük tutmalı ve mümkünse sade olanını tercih etmelisiniz. Kremalı ya da soslu olanlardan uzak durulmalıdır.
Bitter çikolata
Diğerlerine oranla daha düşük kaloriye sahip olan Bitter çikolata c vitamini açısından zengindir. Kalbe dost olduğu bilinen bu çikolatadan tabii ki ara sıra ve az miktarda tüketilmesi gerekir. Dilerseniz eritilmiş bitter çikolatasına bir dilim muz ya da çilek batırarak da tüketebilirsiniz. Böylece tatlı kriziniz de çabucak geçmiş olur.