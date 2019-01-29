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Zararsız atıştırmalıklar hangileridir?

Herkes ne kadar kalorili ve zararlı olduğunu bilmesine rağmen atıştırmalıklar tüketmeyi seviyor. Aslında ara sıra yapılan kaçamaklar sorun teşkil etmiyor fakat bunun düzenli bir hale gelmesi sağlığı da tehdit ediyor. Bazı zararsız atıştırmalıklar ile kendinizi hem mutlu edebilir hem de kilo almadan, sağlıklı beslenebilirsiniz. Böylece yediklerinizden de pişman olmamış olursunuz. İşte sizler için derlediğimiz en az zararı olan atıştırmalık çeşitleri…

29.01.2019 15:52 - Son Güncelleme: 29.01.2019 16:31
Zararsız atıştırmalıklar hangileridir?

Dondurma

En hafif sütlü tatlılardan biridir. Kalsiyum açısından oldukça faydalı olan dondurma tüketmek hiç de zararlı değildir. Tabii ki bu noktada bazı kriterlere dikkat etmek gerekir. Ara ara tüketilmesi önerilen dondurmanın porsiyonunun küçük tutmalı ve mümkünse sade olanını tercih etmelisiniz. Kremalı ya da soslu olanlardan uzak durulmalıdır.

Zararsız atıştırmalıklar hangileridir?

Bitter çikolata

Diğerlerine oranla daha düşük kaloriye sahip olan Bitter çikolata c vitamini açısından zengindir. Kalbe dost olduğu bilinen bu çikolatadan tabii ki ara sıra ve az miktarda tüketilmesi gerekir. Dilerseniz eritilmiş bitter çikolatasına bir dilim muz ya da çilek batırarak da tüketebilirsiniz. Böylece tatlı kriziniz de çabucak geçmiş olur.

Zararsız atıştırmalıklar hangileridir?

Patlamış mısır

Evet yanlış duymadınız patlamış mısır kilo yapmıyor fakat yağsız ve tuzsuz olması gerekiyor. İçerisinde bolca lif bulunan patlamış mısır sağlığınız için de bir sorun teşkil etmiyor. Hem de lezzetli olmasıyla ilgi görüyor.

Zararsız atıştırmalıklar hangileridir?

Elma

Meyveler içerisinden kalorisi en düşük olanı elma diyebiliriz. Tok tutma özelliği bulunan elma lif ve protein içermesiyle de tercih edilir. Sindirim sisteminizi hızlandıran elma ara öğünleriniz için ideal bir tercih olacaktır.

Zararsız atıştırmalıklar hangileridir?

Kuruyemiş

Kuruyemişlerin faydası saymakla bitmez. Sindirim sistemini düzenlemesi, kan şekerini dengelemesi, protein içermesi bakımından sağlık için oldukça yararlıdır. Burada dikkat edilmesi gereken husus az tüketmek ve kavrulmuş değil de çiğ olanlarını tercih etmektir.

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