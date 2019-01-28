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Gripten kurtulmanın 5 yolu

28.01.2019 17:45 - Son Güncelleme: 28.01.2019 18:01
Gripten kurtulmanın 5 yolu

Kış aylarının en büyük sorunlarından biri de grip hastalığıdır. Yakalanınca kolay kolay iyileşemeyen grip mağdurlarından olmamak için neler yapılması gerekir? Doğal yöntemlerle gripten kurtulmak mümkündür, bunun için hastalığın ilk belirtilerinde önlem alınması gerekir. Viral enfeksiyon durumlarında ise mutlaka doktor kontrolü gerekir. Kesinlikle doktor önerisi dışında herhangi bir grip ilacı alınması önerilmez.

Gripten kurtulmanın 5 yolu

C vitamini tüketin Bakteri ve virüslere karşı direnç sağlayan C vitaminini tüketmeye özen gösterir. Özellikle mandalina, portakal, limon gibi yiyeceklerde yüksek oranda bulunur. Gün içindeki vücut direnciniz ve enerjiniz de artar.

Gripten kurtulmanın 5 yolu

Bol bol uyuyun Yetişkin birinin günde en az 6-7 saat uyuması gerektiği uzmanlar tarafından da belirtiliyor. Grip zamanı ise uykunun ve istirahatin daha da arttırılması, vücudun dinlendirilmesi gerekiyor. Böylece vücut kendini daha çabuk onarabiliyor.

Gripten kurtulmanın 5 yolu

Sıvı tüketimini arttırın Bitki çaylarının yanı sıra bol bol su tüketmek gerekiyor. Hiçbir sıvı suyun yerini tutmaz ve özellikle grip zamanı vücudun daha çok ihtiyacı olur. Yalnız içeceğiniz suyun çok sıcak ya da çok soğuk olmamasına dikkat etmelisiniz.

Gripten kurtulmanın 5 yolu

Düzenli ve yeterli beslenin Bağışıklığınızın yükselmesi için protein ağırlıklı beslenmek gerekir. Ayrıca sebze ve meyveleri de öğünleriniz içerisine eklemelisiniz. Vücudunuzun ihtiyacı olduğu kadar ve sağlıklı yiyecekler tüketmek grip ile savaşmayı da kolaylaştırır.

Gripten kurtulmanın 5 yolu

Hijyene önem verin Her zaman önemli olan hijyen grip dönemlerinde daha da ön plana çıkıyor. Özellikle her yere değen eller mikropları toplayarak farkında olmadan ağız ve buruna sürülebiliyor. Bu nedenle ellerin sık sık dezenfekte edilmesinde fayda var.

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