Gripten kurtulmanın 5 yolu

Kış aylarının en büyük sorunlarından biri de grip hastalığıdır. Yakalanınca kolay kolay iyileşemeyen grip mağdurlarından olmamak için neler yapılması gerekir? Doğal yöntemlerle gripten kurtulmak mümkündür, bunun için hastalığın ilk belirtilerinde önlem alınması gerekir. Viral enfeksiyon durumlarında ise mutlaka doktor kontrolü gerekir. Kesinlikle doktor önerisi dışında herhangi bir grip ilacı alınması önerilmez.