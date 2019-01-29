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Bunları yerken iki defa düşünün! İşte beyne zarar veren yiyecekler

Vücudumuzun kontrol mekanizması beyin. Elimizi oynatmamız, düşünmemiz ve aklınıza gelebilecek her türlü faaliyet, beynimizin sorgusundan geçmeden gerçekleşmiyor. İşte bu yüzden hem günümüz hem de yaşlılığımız için, beyin sağlını korumak zorundayız. Bunun ilk kurallarından biri de beyne yararlı yiyecekler tüketmek. Ama bunun öncesinde beyne zarar veren yiyecekler nelerdir bilmeliyiz ki, kendimize buna göre bir şablon çizelim. İşte beyne zarar veren o besinler.

29.01.2019 16:48 - Son Güncelleme: 29.01.2019 17:49
Bunları yerken iki defa düşünün! İşte beyne zarar veren yiyecekler

Gün içerisinde yediğimiz besinler beyin sağlığımızı da ciddi anlamda etkiliyor. Peki hangi yiyecekler beyne zarar veriyor? İşte beyin sağlığını olumsuz etkileyen yiyecekler...

Bunları yerken iki defa düşünün! İşte beyne zarar veren yiyecekler

1. Şeker ve şeker ürünleri

Uzun süreli şeker kullanımı nörolojik problemlere sebep olur. Ayrıca hafızayı da zayıflattığı tespit edilmiştir. Öğrenme kabiliyetini zaafiyete uğrattığı da ifade edilmektedir. Bu sebeple şekerden uzak durmak gerekir.

Bunları yerken iki defa düşünün! İşte beyne zarar veren yiyecekler

2. Alkol

Alkolün karaciğeri iflas ettirdiği bilinmektedir. Ancak az bilinen diğer etkisi de beyni bitirip tükettiğidir. Sağlıklı düşünme yeteneğini zayıflatır, hafızayı da tüketir. Kısa vadede alkol bırakıldığı takdirde etkileri belli bir düzeyde onarılabilmektedir. Ancak uzun süreli kullanımlarda kalıcı hasarlara da yol açabilir.

Bunları yerken iki defa düşünün! İşte beyne zarar veren yiyecekler

3. Fast Food

Yakın zamanda Montreal Üniversitesi´nde yapılan bir araştırma fast food ürünlerinin beynin kimyasını değiştirdiğini ortaya koymuştur. Bu da depresyon ve anksiyete sorunlarına yol açmaktadır.

Bunları yerken iki defa düşünün! İşte beyne zarar veren yiyecekler

Fast food ürünlerinin içindeki katkı maddelerinin öğrenme bozukluğu, motivasyon eksikliği ve hafıza zayıflığına da yol açtığı kanıtlanmıştır.

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