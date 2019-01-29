Bunları yerken iki defa düşünün! İşte beyne zarar veren yiyecekler
Vücudumuzun kontrol mekanizması beyin. Elimizi oynatmamız, düşünmemiz ve aklınıza gelebilecek her türlü faaliyet, beynimizin sorgusundan geçmeden gerçekleşmiyor. İşte bu yüzden hem günümüz hem de yaşlılığımız için, beyin sağlını korumak zorundayız. Bunun ilk kurallarından biri de beyne yararlı yiyecekler tüketmek. Ama bunun öncesinde beyne zarar veren yiyecekler nelerdir bilmeliyiz ki, kendimize buna göre bir şablon çizelim. İşte beyne zarar veren o besinler.
29.01.2019 16:48 - Son Güncelleme: 29.01.2019 17:49
2. Alkol
Alkolün karaciğeri iflas ettirdiği bilinmektedir. Ancak az bilinen diğer etkisi de beyni bitirip tükettiğidir. Sağlıklı düşünme yeteneğini zayıflatır, hafızayı da tüketir. Kısa vadede alkol bırakıldığı takdirde etkileri belli bir düzeyde onarılabilmektedir. Ancak uzun süreli kullanımlarda kalıcı hasarlara da yol açabilir.
DİĞER GALERİLER