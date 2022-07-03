Kanserden, yakıt üretimine her alanda işe yarayacak! Dünyada sadece Türkiye'de çıkıyor!
Türkiye'nin yenilenebilir enerji çalışmaları son hızla devam ederken, biyodizel üretiminde kullanılabilen ve sadece Türkiye'de yetişen pelemir bitkisi çiftçiler arasında yaygınlaşmaya başladı.
Türkiye'de enerji çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Türkiye'de yetişen pelemir bitkisi ise yakıt üretiminden kanser ilacına kadar birçok alanda etkili olacak? Peki, pelemir nedir? Pelemir bitkisi ne işe yarar? İşte merak edilenler...
Dünya'da ilk defa gliserin ve biyodizel üretiminde kullanılmak üzere Ar-Ge çalışmaları tamamlanan pelemir bitkisinin, sözleşmeli deneme ekimleri Eskişehir'de yapılmıştı. Hasat öncesinde Seyitgazi ilçesinde yapılan tarla gününde pelemir, çiftçilere tanıtıldı. Doğada kendiliğinden yetişebilen yabani bir tür olan pelemirin, biyodizel üretilebilen türleri sadece Türkiye'de yetişiyor.
"Anadolu'nun en büyük potansiyele sahip alternatif yağ bitkisi"
"İleriye dönük biyodizel üretimi için Anadolu'nun en büyük potansiyele sahip alternatif yağ bitkisi olacak. Pelemir, Anadolu'nun iklim koşullarına ve topraktaki sıkıntılara çok daha uyumlu ve Anadolu'nun öz evladı olan bir bitki. Türkiye, dışarıdan enerji satın alan bir devlet. Özellikle fosil yakıt dediğimiz benzin ve mazotu dışarıdan satın alan bir ülkeyiz. Avrupa Birliği ilişkileri çerçevesinde, kullandığımız normal dizelin içine binde beş biyodizel oranında karıştırmamız zorunlu olan bir durum söz konusu. Bu bitkinin en önemli özelliği de binde beş oranındaki ihtiyacımızı karşılamada bize en çok yardımcı olabilecek bitkilerden birisi olması."
"Eksi 25 dereceye kadar dayanabilen bir ürün"
Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde Öğretim Üyesi Duran Katar, Seyitgazi'de gerçekleştirilen tarla gününde çiftçilere pelemir bitkisi hakkında bilgiler verdi. Toprağı dinlendiren özelliği ile pelemirin nadasa bırakılacak tarlalarda yetiştirilebildiğinden bahseden Katar, "Geçen yıl sonbaharda yağışların biraz kısıtlı olması nedeniyle bitkilerin boyu biraz kısa kaldı ama normal şartlarda 1-1.5 metreye kadar büyüyebilen ve yaklaşık 150 kilograma kadar tohum üretebilen bir bitkidir. Bitkimiz kazık köklü kışlık bir bitki. Pelemir, sonbaharda ekildiği zaman rozet döneminde rahatlıkla eksi 25 dereceye kadar dayanabilen bir ürün" ifadelerini kullandı.
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Organik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süheyla Kırmızıgül ise pelemir bitkisiyle ilgili olarak "Pelemirin sadece Türkiye'de yetişen 2 türündeki bileşiğin akciğer kanser hücresine ve ilave olarak bazı kanser türlerine karşı kullanılan ilaçtan daha aktif olduğunu gördük. Hedefimiz insanlığa hizmet adına güzel sonuçlar alabilmek" ifadelerini kullandı.
Doç. Dr. Nazlı Sarıkahya ise pelemirin Akdeniz'in yanı sıra Orta ve Doğu Anadolu'dada yabani olarak yetiştiğini ve halk tarafından una katılarak ekmeklerde kullanıldığını aktardı. Sarıkahya, laboratuvar ortamında yürüttükleri çalışmalarda pelemir bitkisinin içindeki saf maddelerin bileşik aktivitelerini öğrenmek ve biyolojik aktif yeni bileşikler bulmak üzerinde yoğunlaştıklarını vurguladı.