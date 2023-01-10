'Yürüyüş yapmama rağmen zayıflayamıyorum' diyenler dikkat! Yürürken sağlığınızdan olabilirsiniz! Meğer fayda yerine zarar veriyormuş...
Yürüyüş yapmayı çok seviyorsanız bunlara mutlaka dikkat etmelisiniz! Doktorlar tarafından en çok önerilen sporlar arasında düzenli yürüyüş yer alsa da bu hataları yapmak sizi sağlığınızdan edebilir. Her gün yürüyorsanız fakat kilo veremiyorsanız bir yerlerde yanlış yapıyor olabilirsiniz. Bu nedenle uzmanlar konu hakkında uyarılarda bulunuyor. İşte yürüyüş yaparken dikkat etmeniz gerekenler...
ÇOK FAZLA YÜRÜYÜŞ İYİ DEĞİL
Yürüyüş yapmak, hem beden hem de ruh sağlığını koruyor. Herhangi bir ekipman gerektirmeyen ve sağlık için oldukça büyük bir öneme sahip olan yürüyüş; kalp sağlığından, metabolizmanın hızlanmasına; kilo vermeden, ruhsal ve nörolojik rahatsızlıkların önlenmesine kadar birçok alanda büyük rol oynuyor. Fakat her şeyde olduğu gibi bunun fazlası da vücudunuzun yürüyüşe alışmasına ve yağ yakamamanıza neden olabilir.
HER GÜN YÜRÜYÜŞ ZARARLI MI?
Yapılan araştırmalar haftada yaklaşık 20-25 kilometre yürüyen insanların, yürüyüş yapmayanlara göre daha uzun yaşadıklarını kanıtlamıştır. Kalbinizi ve akciğerlerinizi korur. Kısa ve hızlı yürüyüşler yapmak kalp ve akciğer sağlığınızı korumanız için en iyi yoldur. Her gün 20-25 dakika yürüyüş yapmayı ihmal etmeyin.
YÜRÜYÜŞ SONRASI VÜCUTTA NELER OLUR?
Yürüyüşün, dolaşım ve solunum sistemine olumlu etki ettiğini ifade eden Kudaş, "Yüksek tansiyonu kontrol altında tutar, felç riskini azaltır, obeziteyi önler, kolesterol seviyesini düşürür, diyabet oluşumunu engeller ya da kan şeker seviyesini düzenler, kilo kontrolü sağlar. Ayrıca, kas ve eklem ağrılarını azaltır.