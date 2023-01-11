Eklem ağrılarını, kolesterolü bıçak gibi kesecek! Canan Karatay ilk kez açıkladı!

HER SABAH BU KARIŞIMI TÜKETİYOR

Prof. Dr. Canan Karatay her sabah tükettiği mucizeyi açıkladı.

"Kelle paça en doğal kolajendir, mineral doludur, kemiğin tüm mineralleri ona geçer. Ben 'kelle paça' dediğim zaman insanlar benimle alay ediyor. Etsinler ne yapalım... Kelle paça içemeyenler kemik suyuyla da doğal yoldan kolajen alabilir. Kasaptan kemik alıp onu 3-6 saat arası kaynatıp suyu içilebilir."