Kelliğin merhemi bulundu hem de bakın ne! Çare mutfaktan çıktı 40 yıl düşünsek aklımıza gelmez meğer...
Bir yanda ışıl ışıl, göz alıcı saçlar, diğer bir yanda da patır patır dökülen saçlar... Binlerce insan saç dökülmesi ve kellik ile başa çıkmaya çalışıyor. Son dönemde artan saç ektirme operasyonlarının yanı sıra uygulanan bazı bakımlar, kozmetik ürünleriyle çare bulunmaya çalışılıyor ama çoğu zaman sonuç sıfır olabiliyor. Tüm bunlar bir yanda bilim insanlarının yeni keşfi hayli şaşırtan cinsten. Çünkü bu çalışmaya göre kelliğin devası bakın nereden geçiyor.
Ülkenin önde gelen üniversitelerindne olan Yokohama Ulusal Üniversitesi'nde görev yapmakta olan bilim insanları, fareden alınan embriyo deri hücreleri kullanarak saç kökü geliştirmeyi başardı.
Bilim insanları yaptıkları araştırmalar ve çalışmalarla birlikte epitel ve mezenkimal adlı iki hücre türünün kontrol edilerek saç köklerinin geliştirildiğini dünya kamuoyuna duyurdu.
Epitel hücreler vücut üzerinde denge, damarlarda ve organlar üzerinde bulunuyor. Mezenkimal hücreler ise kemik iliğinde var ve iskelet dokularının onarılmasına, iyileşmesinde kritik bir öneme sahip.
Söz konusu deneyin fareler üzerinde yapıldığı açıklandı ve deneylerin başarılı şekilde geçtiği bildirildi. Deneyde henüz insan hücreleri kullanılmadı ancak bilim insanları , insanlarda başarılı olması durumunda insan kafasında yeniden saç çıkarılabileceğini söyledi.