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Yeteri kadar yemiyoruz ama vücudu tepeden tırnağa yeniliyor! Belki çoğumuz görmedik bile ama...

Hücre bölünmesi; hücrelerimizin çoğalmasını, büyümesini ve yenilenmesini sağlar. Saç, cilt, kan hücrelerimiz ve iç organlarımız bu süreçte yenilenir. Bazı durumlarda ise bu döngü anormal bir seyirde ilerleyip hücrelerin fazla bölünmesi sonucu tümör oluşumu gibi ciddi hastalıklara sebep olabilir. Her adımın düzgün ilerleyebilmesi için vücudumuz birtakım enerji kaynaklarına, vitamin ve minerallere ihtiyaç duyar. Adlarını duyunca bile çok şaşıracağınız, kendisi basit ama sahip olduğu özellikleri bir o kadar muhteşem olan 5 süper gıdayı öğrenmeye hazır mısınız?

13.11.2020 12:20 - Son Güncelleme: 13.11.2020 12:20
Yeteri kadar yemiyoruz ama vücudu tepeden tırnağa yeniliyor! Belki çoğumuz görmedik bile ama...

Su teresi
Enerji deposu olarak gösterilen meyve ve sebzeler arasında zirvedeki isim açıklandı: Su teresi.

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Yeteri kadar yemiyoruz ama vücudu tepeden tırnağa yeniliyor! Belki çoğumuz görmedik bile ama...

Yapılan çalışmalarda 47 meyve ve sebze incelendi ve besleyicilik açısından da en yüksek biyoyararlanıma sahip besin su teresi çıktı.

Yeteri kadar yemiyoruz ama vücudu tepeden tırnağa yeniliyor! Belki çoğumuz görmedik bile ama...

Su teresi; A, C ve E vitaminlerinin yanı sıra folat, kalsiyum ve demir bakımından oldukça zengindir.

Yeteri kadar yemiyoruz ama vücudu tepeden tırnağa yeniliyor! Belki çoğumuz görmedik bile ama...

Uzmanlar su teresinin, lahananın sahip olduğu faydaların pabucunu bile dama atacağını söylüyor.

Yeteri kadar yemiyoruz ama vücudu tepeden tırnağa yeniliyor! Belki çoğumuz görmedik bile ama...

Bu arada Trakya bölgesinde çok yaygın olan su teresi bildiğimiz tereden farklıdır. Pek çok kişi su içerisinde yetişen bu bitkinin toprakta yetişen tereden çok daha lezzetli olduğunu dile getiriyor. Sırf bunun için bile denemeye değer!

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