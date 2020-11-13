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Yeteri kadar yemiyoruz ama vücudu tepeden tırnağa yeniliyor! Belki çoğumuz görmedik bile ama...

Hücre bölünmesi; hücrelerimizin çoğalmasını, büyümesini ve yenilenmesini sağlar. Saç, cilt, kan hücrelerimiz ve iç organlarımız bu süreçte yenilenir. Bazı durumlarda ise bu döngü anormal bir seyirde ilerleyip hücrelerin fazla bölünmesi sonucu tümör oluşumu gibi ciddi hastalıklara sebep olabilir. Her adımın düzgün ilerleyebilmesi için vücudumuz birtakım enerji kaynaklarına, vitamin ve minerallere ihtiyaç duyar. Adlarını duyunca bile çok şaşıracağınız, kendisi basit ama sahip olduğu özellikleri bir o kadar muhteşem olan 5 süper gıdayı öğrenmeye hazır mısınız?

13.11.2020 12:20 - Son Güncelleme: 13.11.2020 12:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





