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Hem bağışıklığı güçlendiriyor hem de hafızayı çelik gibi yapıyor! Adeta mucizevi bir besin...

Besinler, içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuza sağlık yararlar. Sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmez unsuru olan besinlerin ufak ayrıntıları ise bambaşka bir faydanın konusu. Onlardan biri de kara mürver. Antioksidan açısında en zengin olan kara mürver de bağışıklığı güçlendirmek için en çok tercih edilen besinler arasında yer alıyor. Peki kara mürver nedir? Kara mürver faydaları nelerdir? İşte corona virüse karşı vücudu çelik gibi yapan kara mürver faydaları...

13.11.2020 09:32 - Son Güncelleme: 13.11.2020 09:32
Hem bağışıklığı güçlendiriyor hem de hafızayı çelik gibi yapıyor! Adeta mucizevi bir besin...

İngilizce adı "elderberry" olan mürver bitkisi, berry grubundan bir meyvedir. Türkiye'nin pek çok bölgesinde yetişir. Halk arasında mürver bitkisinin her kısmından yararlanılır. Çiçekleri, yaprakları ve kökleri ağrı giderici etkisi sayesinde özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarını iyileştirmede, romatizma, bel ağrısı, cilt ödemleri gibi rahatsızlıklarda kullanılır. Bitkinin meyvelerinde bulunan flavonoitler grip virüsünü iyileştirmede etkilidir.

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Hem bağışıklığı güçlendiriyor hem de hafızayı çelik gibi yapıyor! Adeta mucizevi bir besin...

FAYDALARI VE ÖZELLİKLERİ

100 gram mürver bitkisi 73 kalori içerir. C vitamininden zengindir. 100 gram'ı 35 gram C vitamini içerir.

Hem bağışıklığı güçlendiriyor hem de hafızayı çelik gibi yapıyor! Adeta mucizevi bir besin...

Antioksidan bir madde olan flavonoitlerden zengindir. Koyu mor rengi yüksek antioksidan özelliğinden kaynaklanır.

Hem bağışıklığı güçlendiriyor hem de hafızayı çelik gibi yapıyor! Adeta mucizevi bir besin...

Diyet lifi açısından zengindir. 100 gram'ında 7 gram lif içerir. Bağışıklığı ve sindirim sistemini destekler.

Hem bağışıklığı güçlendiriyor hem de hafızayı çelik gibi yapıyor! Adeta mucizevi bir besin...

Yapılan bir çalışmada 64 kişiye 125 gram'lık kara mürver ekstratı verilmiş ve 2 gün içerisinde grip, nezle, baş ağrısı, kas ağrısı gibi semptomlarda düzelme görülmüştür.

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