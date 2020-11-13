Hem bağışıklığı güçlendiriyor hem de hafızayı çelik gibi yapıyor! Adeta mucizevi bir besin...
Besinler, içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuza sağlık yararlar. Sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmez unsuru olan besinlerin ufak ayrıntıları ise bambaşka bir faydanın konusu. Onlardan biri de kara mürver. Antioksidan açısında en zengin olan kara mürver de bağışıklığı güçlendirmek için en çok tercih edilen besinler arasında yer alıyor. Peki kara mürver nedir? Kara mürver faydaları nelerdir? İşte corona virüse karşı vücudu çelik gibi yapan kara mürver faydaları...
İngilizce adı "elderberry" olan mürver bitkisi, berry grubundan bir meyvedir. Türkiye'nin pek çok bölgesinde yetişir. Halk arasında mürver bitkisinin her kısmından yararlanılır. Çiçekleri, yaprakları ve kökleri ağrı giderici etkisi sayesinde özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarını iyileştirmede, romatizma, bel ağrısı, cilt ödemleri gibi rahatsızlıklarda kullanılır. Bitkinin meyvelerinde bulunan flavonoitler grip virüsünü iyileştirmede etkilidir.