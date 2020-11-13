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Hem bağışıklığı güçlendiriyor hem de hafızayı çelik gibi yapıyor! Adeta mucizevi bir besin...

Besinler, içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuza sağlık yararlar. Sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmez unsuru olan besinlerin ufak ayrıntıları ise bambaşka bir faydanın konusu. Onlardan biri de kara mürver. Antioksidan açısında en zengin olan kara mürver de bağışıklığı güçlendirmek için en çok tercih edilen besinler arasında yer alıyor. Peki kara mürver nedir? Kara mürver faydaları nelerdir? İşte corona virüse karşı vücudu çelik gibi yapan kara mürver faydaları...

13.11.2020 09:32 - Son Güncelleme: 13.11.2020 09:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





