Ne karantina ne de kısıtlama! Koronavirüs Tayvan'da tamamen bitti
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan koronavirüs kabusu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tayvan'da virüsün çıktığı ilk günden bugüne kadar olan sürede ne kısıtlama ne de karantina olmamasına rağmen vaka ve ölüm sayıarı sıfıra indi. SARS salgınında edindiği tecrübeyle erken ve etkili tedbirler alan Tayvan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önleme ve salgını kontrol altında tutmada ender başarılı örneklerden biri oldu.
13.11.2020 22:55
- Son Güncelleme: 13.11.2020 23:00
Dünyada günlük vaka sayısının 600 bini aştığı, virüs nedeniyle her gün 10 bini aşkın kişinin yaşamını yitirdiği dönemde Tayvan'da 200 günü aşkın süredir yerel kaynaklı vakaya rastlanmıyor.
23,8 milyon nüfuslu adada bugüne dek 55'i yerel kaynaklı yalnızca 584 Kovid-19 vakası görüldü. Virüs nedeniyle bugüne dek 7 kişi hayatını kaybetti.
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