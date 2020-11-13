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Ne karantina ne de kısıtlama! Koronavirüs Tayvan'da tamamen bitti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan koronavirüs kabusu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tayvan'da virüsün çıktığı ilk günden bugüne kadar olan sürede ne kısıtlama ne de karantina olmamasına rağmen vaka ve ölüm sayıarı sıfıra indi. SARS salgınında edindiği tecrübeyle erken ve etkili tedbirler alan Tayvan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önleme ve salgını kontrol altında tutmada ender başarılı örneklerden biri oldu.

13.11.2020 22:55 - Son Güncelleme: 13.11.2020 23:00
Ne karantina ne de kısıtlama! Koronavirüs Tayvan'da tamamen bitti

SARS salgınında edindiği tecrübeyle erken ve etkili tedbirler alan Tayvan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önleme ve salgını kontrol altında tutmada ender başarılı örneklerden biri oldu.

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Ne karantina ne de kısıtlama! Koronavirüs Tayvan'da tamamen bitti

Tayvan yönetimi Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Shih-çung Çın ve Tayvan Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Yaser Çıng, Kovid-19 ile mücadele için tedbirler ve başarıyı sağlayan etkenlerle ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Ne karantina ne de kısıtlama! Koronavirüs Tayvan'da tamamen bitti

Dünyada günlük vaka sayısının 600 bini aştığı, virüs nedeniyle her gün 10 bini aşkın kişinin yaşamını yitirdiği dönemde Tayvan'da 200 günü aşkın süredir yerel kaynaklı vakaya rastlanmıyor.

23,8 milyon nüfuslu adada bugüne dek 55'i yerel kaynaklı yalnızca 584 Kovid-19 vakası görüldü. Virüs nedeniyle bugüne dek 7 kişi hayatını kaybetti.

Ne karantina ne de kısıtlama! Koronavirüs Tayvan'da tamamen bitti

Tayvan, Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un halk sağlığı açısından yarattığı büyük tehdidi ilk fark eden ülkelerden oldu.

Ne karantina ne de kısıtlama! Koronavirüs Tayvan'da tamamen bitti

Pekin yönetiminin, 31 Aralık 2019'da "yeni tip bir bulaşıcı zatürrenin" ortaya çıktığını ilan etmesinin hemen ardından, Tayvan, Vuhan kentinden gelen yolculara sağlık kontrolü uygulamaya başladı.

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