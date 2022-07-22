Yeniden doğmuş gibi hissedeceksiniz! Gerginliği, stresi, siniri, halsizliği alıp götürüyor! Haftanın yorgunluğunu atmak isteyenler buraya!

SÜT VE BAL BANYOSU

Güzelliği dillere destan olmuş Kleopatra'nın süt ve bal dolu küvetlerde yıkandığı söylenir durur. Süt ve balın cildi yumuşattığı, nemlendirdiği ve ipeksi hale getirdiği de bilinir. O halde biz neden uygulamayalım?

Ilık su dolu küvete 1-2 bardak süt ve yarım bardak bal döküp karıştırın. Ardından küvete uzanın ve gözlerinizi kapatarak tadını çıkarın. Süt banyosundan daha fazla verim almak için, banyoya girmeden önce cildinize kuru fırçalama uygulayabilirsiniz. Bu sayede ölü derileri atmış, süt ve balın cildinize daha fazla nüfus etmesini sağlamış olursunuz.