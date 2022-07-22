Beyninizin ölmesini istemiyorsanız bu besinlerden uzak durun! Doktorlar uyardı! Zehir saçıyorlar!

Bunun yanında yapay çikolatalar, Pankek şurupları, endüstriyel ortamda üretilen dondurmalar, salata sosları, gronola barlar, tavuk veya et bulyon, jöle, konserveler, sporcu içecekleri de zararlı besinler arasında yer almaktadır. Beynimize direkt zarar veren ve vücudumuzun bağışıklık sistemini çökerten bu yiyecekleri doktorlar yemememiz için uyarıyor.

Fast food öğrenme, algılama ve bellek gibi tüm beyin faaliyetleri tehlikeye atıyor

Eğer beynin margarin, tereyağı, domuz yağı, kızarmış patates, cips, fast food tarzı gıdalarla zar esnekliği bozulursa; öğrenme, algılama ve bellek gibi tüm beyin faaliyetleri de tehlikeye atılmış olacaktır. Beynimizin randımanlı çalışması için, iki önemli kimyasal bileşiğin hassas bir dengede olması gerekir. Bunlar; Omega 3 balık yağı ve Omega 6 sebze yağlarıdır.