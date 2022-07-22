Beyninizin ölmesini istemiyorsanız bu besinlerden uzak durun! Doktorlar uyardı! Zehir saçıyorlar!
Yaşamımızda beslenme düzenimiz ve yediklerimiz vücut sağlımızı önemli derecede etkiliyor. Özellikle tehlikeli ve zararlı besinler vücudumuzda bağışıklığımızı düşürerek ciddi hastalıklara yol açabiliyorlar. Doktorlar vücudumuzu ve beynimizi bitiren bu yiyecekleri açıkladı.İşte beyin hücrelerine zararlı o besinler...
Son araştırmalara göre şekerli ve yağlı besinler dört günde hafızamızı ve dikkatimizi olumsuz yönde etkileyerek bizlere zarar vermektedir. Yağ ve şeker içeren gıdalar hafızamıza zarar vermekle birlikte ciddi hastalıklara da yol açmaktadır. Son araştırma çalışmalarına göre dört gün boyunca kahvaltıda yüksek şeker ve yağ içeren besinler katılımcılar tarafından tüketildi ve ardından incelemeye alındı. Şeker ve yağ içerikli beslenen katılımcılarda hatırlama, düşünme gibi beceriler olumsuz yönde etkilendi.
Araştırmalara göre beynimizi ve vücudumuzu olumsuz yönde etkileyen besinler şunlardır; Mikrodalgada patlamış mısır, tavuk nugget, işlenmiş etler, aşırı yağda kızartılan yiyecekler, un, cipsi tatlandırıcılar, şekerlemeler, beyaz şeker, kahve kreması, sosis, dondurulmuş deniz ürünleri ve balıklar, margarin, şeker içeren kahvaltılık gevrekler, hazır turşular, işlenen somonlar, hindi, muffin, zararlı besinler arasındadır.
Bunun yanında yapay çikolatalar, Pankek şurupları, endüstriyel ortamda üretilen dondurmalar, salata sosları, gronola barlar, tavuk veya et bulyon, jöle, konserveler, sporcu içecekleri de zararlı besinler arasında yer almaktadır. Beynimize direkt zarar veren ve vücudumuzun bağışıklık sistemini çökerten bu yiyecekleri doktorlar yemememiz için uyarıyor.
Fast food öğrenme, algılama ve bellek gibi tüm beyin faaliyetleri tehlikeye atıyor
Eğer beynin margarin, tereyağı, domuz yağı, kızarmış patates, cips, fast food tarzı gıdalarla zar esnekliği bozulursa; öğrenme, algılama ve bellek gibi tüm beyin faaliyetleri de tehlikeye atılmış olacaktır. Beynimizin randımanlı çalışması için, iki önemli kimyasal bileşiğin hassas bir dengede olması gerekir. Bunlar; Omega 3 balık yağı ve Omega 6 sebze yağlarıdır.