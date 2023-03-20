Yemek yedikten sonra bunu yaşayanlar aman dikkat! Kalp krizi geliyorum diyor! 3,4 ay öncesinden normal sanılan bu belirtiyi veriyor!

Mide ekşimesi ve kalp krizi birbirine çok benzeyebilir. Deneyimli doktorlar bile farkı kolay kolay söyleyemezler. Bu nedenle iki ağrı arasındaki farkı ayırmak ve ayalar öncesinden verilen bu belirtiyi iyi dinlemek gerekiyor. İşte kalp krizinin en erken belirtileri...