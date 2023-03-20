Yemek yedikten sonra bunu yaşayanlar aman dikkat! Kalp krizi geliyorum diyor! 3,4 ay öncesinden normal sanılan bu belirtiyi veriyor!
Güzel bir yemekten sonra hafif bir yanma hissediyorsanız dikkat! Mide ekşimesi zannedip birçok kişi geçiştiriyor. Fakat bu rahatsızlık kalbe giden kan akışının azalması sebebiyle gerçek bir kalp krizinden kaynaklanıyor olabilir. Uzmanlardan uyarı geldi. Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka doktora gitmelisiniz. İşte kalp krizinin en erken belirtileri...
20.03.2023 11:41 - Son Güncelleme: 20.03.2023 11:46
Mide ekşimesi ve kalp krizi birbirine çok benzeyebilir. Deneyimli doktorlar bile farkı kolay kolay söyleyemezler. Bu nedenle iki ağrı arasındaki farkı ayırmak ve ayalar öncesinden verilen bu belirtiyi iyi dinlemek gerekiyor. İşte kalp krizinin en erken belirtileri...
MİDE YANMASI VE EKŞİMESİ KALP KRİZİ BELİRTİSİ OLABİLİR!
Mide ekşimesinin tipik özellikleri şunları içerir:
-Üst karın bölgesini de içerebilen göğüste yanma hissi