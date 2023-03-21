Şişkinlik, gaz, ödem, reflü, kabızlık hepsini geçiriyor! Ramazanda mideyi pamuk gibi yapacak! İftar sonrası fenalık geçirmeye son...
Ramazan ayında oruç tutarken mide şikayetleriyle karşılaşmak oldukça yaygındır. Mide ağrısı, yanma ve kabızlık, oruç tutanların en sık karşılaştığı problemler arasında yer almaktadır. Bu yazıda, sahura kalkmadan oruç tutmak, iftarda hızlı ve çok yemek yemek, bayram ikramlarının cazibesine kapılmak gibi nedenlerle mideyi en çok yoran sebepleri ele alarak, Ramazan ayında mide sağlığı için alınabilecek önlemleri inceleyeceğiz.
21.03.2023 11:46 - Son Güncelleme: 22.03.2023 11:34
Ramazan ayında oruç tutarken midede ağrı, yanma ve kabızlık en çok yaşanan rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Sahura kalkmadan oruç tutmak, iftarda hızlı ve çok yemek, bayram ikramlarının cazibesine kapılmak bu dönemde midei en çok yoran sebeplerdendir. Orucunuzu açtığınızda yemeğe bir bardak su ve bir kase çorba ile başlamak en iyi seçenek olarak tavsiye ediliyor. İşte mide şikayetlerinizi yarı yarıya azaltacak o yöntemler...