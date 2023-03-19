Beyni yiyip bitiren besinleri görenlerin ağzı açık kalacak! Öyle masum durduklarına bakmayın bilim insanları açıkladı! Meğer günbegün tüketiyormuş...
Beyni yiyip bitiren besinleri görenlerin ağzı açık kalacak! Öyle masum durduklarına bakmayın bilim insanları açıkladı! Meğer günbegün tüketiyormuş... Bu listede göreceklerinizin pek çoğu afiyetle, çok severek yediğiniz şeyler. Kimisi ise faydalı diye sofranızdan eksik etmediğiniz besinler. Ancak tüm bildiklerinizi unutun. Yapılan bir araştırma, vücudumuzun en önemli organlarından biri olan beyne zarar veren besinleri listeledi. Listede yer alan bu yiyecekler beyni, hafızayı ve psikolojiyi direkt etkiliyor. Peki beyne zararlı olan o besinler neler? İşte yanıtı...
19.03.2023 13:26 - Son Güncelleme:
Demir
Yetişkinlerin günlük demir ihtiyacı 9 mg'dır. Sakatatlar, etler, pekmez, kuru meyveler, susam, kuru baklagiller, kuru domates ve patlıcanda yüksek miktarda demir bulunur.