Beyni yiyip bitiren besinleri görenlerin ağzı açık kalacak! Öyle masum durduklarına bakmayın bilim insanları açıkladı! Meğer günbegün tüketiyormuş...

Vücut sağlığımız için demir, bakır ve çinkoya ihtiyaç duyarız. Kalbimiz bu metaller sayesinde düzenli çalışır, diş ve kemik yapımız, kas fonksiyonlarımız, üreme ve dolaşım sistemimiz, hücre gelişimimiz de demir, bakır, çinko gibi mikro besin öğeleriyle sağlıklı çalışır.