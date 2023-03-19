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Haberler Sağlık Beyni yiyip bitiren besinleri görenlerin ağzı açık kalacak! Öyle masum durduklarına bakmayın bilim insanları açıkladı! Meğer günbegün tüketiyormuş...

Beyni yiyip bitiren besinleri görenlerin ağzı açık kalacak! Öyle masum durduklarına bakmayın bilim insanları açıkladı! Meğer günbegün tüketiyormuş...

Beyni yiyip bitiren besinleri görenlerin ağzı açık kalacak! Öyle masum durduklarına bakmayın bilim insanları açıkladı! Meğer günbegün tüketiyormuş... Bu listede göreceklerinizin pek çoğu afiyetle, çok severek yediğiniz şeyler. Kimisi ise faydalı diye sofranızdan eksik etmediğiniz besinler. Ancak tüm bildiklerinizi unutun. Yapılan bir araştırma, vücudumuzun en önemli organlarından biri olan beyne zarar veren besinleri listeledi. Listede yer alan bu yiyecekler beyni, hafızayı ve psikolojiyi direkt etkiliyor. Peki beyne zararlı olan o besinler neler? İşte yanıtı...

19.03.2023 13:26 - Son Güncelleme:
Beyni yiyip bitiren besinleri görenlerin ağzı açık kalacak! Öyle masum durduklarına bakmayın bilim insanları açıkladı! Meğer günbegün tüketiyormuş...
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Beyni yiyip bitiren besinleri görenlerin ağzı açık kalacak! Öyle masum durduklarına bakmayın bilim insanları açıkladı! Meğer günbegün tüketiyormuş...

Beyni yiyip bitiriyor! Öyle masum göründüğüne bakmayın bilim insanları açıkladı! Meğer günbegün tüketiyormuş... Son yılların en önemli tartışma konularından biri olan metallerin vücudumuz ve özellikle beynimiz üzerindeki olumsuz etkilerine inanamayacaksınız.

Beyni yiyip bitiren besinleri görenlerin ağzı açık kalacak! Öyle masum durduklarına bakmayın bilim insanları açıkladı! Meğer günbegün tüketiyormuş...

Vücut sağlığımız için demir, bakır ve çinkoya ihtiyaç duyarız. Kalbimiz bu metaller sayesinde düzenli çalışır, diş ve kemik yapımız, kas fonksiyonlarımız, üreme ve dolaşım sistemimiz, hücre gelişimimiz de demir, bakır, çinko gibi mikro besin öğeleriyle sağlıklı çalışır.

Beyni yiyip bitiren besinleri görenlerin ağzı açık kalacak! Öyle masum durduklarına bakmayın bilim insanları açıkladı! Meğer günbegün tüketiyormuş...

Bu metalleri fazla almak ise vücutta toksik etki yaratır ve beynimizi olumsuz etkiler. Önemli olan, doğru metali doğru şekilde ve yeterli miktarda alabilmektir.

Beyni yiyip bitiren besinleri görenlerin ağzı açık kalacak! Öyle masum durduklarına bakmayın bilim insanları açıkladı! Meğer günbegün tüketiyormuş...

Demir
Yetişkinlerin günlük demir ihtiyacı 9 mg'dır. Sakatatlar, etler, pekmez, kuru meyveler, susam, kuru baklagiller, kuru domates ve patlıcanda yüksek miktarda demir bulunur.

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