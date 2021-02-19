Yavaş yavaş zehirleniyormuşuz! Biz sağlıklı sanıyoruz ama her yediğinizde adım adım vücutta ilerliyor

Besinler içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuza sağlık yayarlar. Fakat bazı besinler var ki içerdikleri toksinler yüzünden sağlığımızı tehdit etmektedir. Besinlerde bulunan toksinlere bir şey yapamayacağınız için, en iyisi toksin miktarı az olan besinleri tüketmektir.