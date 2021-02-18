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Bir eşi benzeri daha yok vücuttaki zehri anında def eden tek besin! İki kaşık yeter yemeyen bin pişman

Sağlık ve yetersiz beslenme, hava kirliliği, sigara tüketimi, pasif içicilik gibi birçok faktörden ötürü vücudumuz zehirlenir desek yanlış olmaz. Vücudumuz bunların bir kısmını kendi sistem faaliyetleri içersinde atabilir ancak sizin de bu kendini yenileme faaliyetine katkıda bulunmanız şart. Birazdan göreceğiniz bu besin vücuttaki zehri anında yok etmeye başlayan tek besin. Ayrıca düzenli tüketildiğinde grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı koruyor.

18.02.2021 12:48 - Son Güncelleme: 18.02.2021 12:48
Bir eşi benzeri daha yok vücuttaki zehri anında def eden tek besin! İki kaşık yeter yemeyen bin pişman

Birçok hastalıktan koruyan tahinin faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle mide zehirlenmesine karşı birebir olan tahin, vücuttaki zehri atan en etkili besin olarak biliniyor. Protein zengini olan ve besleyici yönüyle vücut direncini artıran tahin düzenli tüketildiğinde grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı koruyor. İşte tahinin diğer faydaları...

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Bir eşi benzeri daha yok vücuttaki zehri anında def eden tek besin! İki kaşık yeter yemeyen bin pişman

Mevsimsel hastalıkların kapımızı çaldığı bugünlerde bolca tüketmemiz gerek bir besin olan tahinden ve tahinin faydalarından bahsetmek istiyoruz... Tahin E, C ve B vitaminleri açısından zengindir. Hücre yapısının bozulmasını engeller.

Bir eşi benzeri daha yok vücuttaki zehri anında def eden tek besin! İki kaşık yeter yemeyen bin pişman

Yaraların iyileşmesini hızlandırır. Kansere karşı koruyucudur. Damar sertliğini ve tıkanmalarını engeller. İdrar söktürücüdür. Cildi güzelleştirir.

Bir eşi benzeri daha yok vücuttaki zehri anında def eden tek besin! İki kaşık yeter yemeyen bin pişman

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Göz sağlığı için hayati önem taşır. Vücuda alınan ağır metaller, zehirli bileşikler, radyasyon ve bazı ilaçların yarattığı toksinlere karşı koruma sağlar.

Bir eşi benzeri daha yok vücuttaki zehri anında def eden tek besin! İki kaşık yeter yemeyen bin pişman

Yaşlanmaya bağlı hafıza kayıplarının (Alzheimer) önlenmesinde olumlu etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Tahinde çok miktarda bulunan E vitamini ile tüm bu yararları da vücudumuza kazandırabiliriz.