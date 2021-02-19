Çipli komplo teorilerinin odağındaki Bill Gates’ten mutasyona karşı üçüncü doz aşı uyarısı
Koronavirüs aşısı ile insanlara çip yerleştirileceği yönündeki iddiaların odağında olan ve günlerce konuşulan Bill Gates'ten mutasyon hakkında da bir son dakika açıklaması geldi. Microsoft'un kurucusu ve AstraZeneca, Johnson Johnson ve Novavax aşılarına maddi destek sağlayan Bill Gates, mevcut aşıların Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarına karşı daha az etkili olduğu haberlerinin gelmesi üzerine, mutasyonlara karşı üçüncü doz Covid-19 aşısına ihtiyaç duyulabileceğini söyledi. Bill Gates, "ABD'de üretilen, kullanılan ya da kullanılması planlanan beş aşının tümü mutasyonlara karşı değişiklik yapmayı planlıyor, bu durumda iki dozu olmuş kişiler üçüncü bir dozu olabilir" derken "Sanırım, bu mutasyonların ABD'yi derinden etkilediğinde halkı korumak için mutasyonları da kapsayan bir aşıya sahip olmanın en doğru ihtimal olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.
19.02.2021 11:00
- Son Güncelleme: 19.02.2021 11:17
Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Covid-19'un yeni mutasyonlarıyla mücadele ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Eşi Melinda Gates ile birlikte kurdukları Bill & Melinda Gates Foundation ile AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Novavax aşılarına maddi destek sağlayan Bill Gates, her geçen gün bir başka türü ortaya çıkan Covid-19 mutasyonları ile ilgili mevcut aşıların yetersiz kalabileceğini söyledi.
Özellikle Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarına karşı mevcut aşıların daha az etkili olduğu araştırmalarının çıkması üzerine Gates, üçüncü bir Covid-19 aşısı dozuna ihtiyaç duyulabileceği konusunda uyarıda bulundu.
CBS gece haberlerinden Norah O'Donnell'a konuşan Gates, "Şimdiki tartışma şu ki, mevcut aşının süper yüksek bir haline mi ihtiyacımız var, yoksa tamamen aynı olan üçüncü bir doza mı ihtiyacımız var, yoksa modifiye edilmiş başka bir aşıya mı ihtiyacımız var? " dedi.
ÇİP İDDİALARINA "SAÇMALIK" DEMİŞTİ
Bill Gates, aşı çalışmalarına verdiği destek nedeniyle hakkında çıkan komplo teorilerini saçmalık olarak nitelendirdi. Gates ayrıca 2022'ye dek tüm dünyada koronavirüse karşı aşılamaların tamamlanabileceğini belirtti.