Çipli komplo teorilerinin odağındaki Bill Gates’ten mutasyona karşı üçüncü doz aşı uyarısı

Koronavirüs aşısı ile insanlara çip yerleştirileceği yönündeki iddiaların odağında olan ve günlerce konuşulan Bill Gates'ten mutasyon hakkında da bir son dakika açıklaması geldi. Microsoft'un kurucusu ve AstraZeneca, Johnson Johnson ve Novavax aşılarına maddi destek sağlayan Bill Gates, mevcut aşıların Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarına karşı daha az etkili olduğu haberlerinin gelmesi üzerine, mutasyonlara karşı üçüncü doz Covid-19 aşısına ihtiyaç duyulabileceğini söyledi. Bill Gates, "ABD'de üretilen, kullanılan ya da kullanılması planlanan beş aşının tümü mutasyonlara karşı değişiklik yapmayı planlıyor, bu durumda iki dozu olmuş kişiler üçüncü bir dozu olabilir" derken "Sanırım, bu mutasyonların ABD'yi derinden etkilediğinde halkı korumak için mutasyonları da kapsayan bir aşıya sahip olmanın en doğru ihtimal olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

19.02.2021 11:00 - Son Güncelleme: 19.02.2021 11:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





