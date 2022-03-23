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Haberler Sağlık Vücuttaki zehri atmak için yalnızca tek kaşık yemek yeterli üstelik bir eşi daha yok! Sigara içenler bu mucize besini mutlaka tüketmeli

Vücuttaki zehri atmak için yalnızca tek kaşık yemek yeterli üstelik bir eşi daha yok! Sigara içenler bu mucize besini mutlaka tüketmeli

Vücuttaki zehri atmak için yalnızca tek kaşık yemek yeterli üstelik bir eşi daha yok! Sigara içenler bu mucize besini mutlaka tüketmeli... Sağlık ve yetersiz beslenme, hava kirliliği, sigara tüketimi, pasif içicilik gibi birçok faktörden ötürü vücudumuz zehirlenir desek yanlış olmaz. Vücudumuz bunların bir kısmını kendi sistem faaliyetleri içersinde atabilir ancak sizin de bu kendini yenileme faaliyetine katkıda bulunmanız şart. Birazdan göreceğiniz bu besin vücuttaki zehri anında yok etmeye başlayan tek besin. Ayrıca düzenli tüketildiğinde grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı koruyor.

23.03.2022 15:59 - Son Güncelleme: 23.03.2022 16:38
Vücuttaki zehri atmak için yalnızca tek kaşık yemek yeterli üstelik bir eşi daha yok! Sigara içenler bu mucize besini mutlaka tüketmeli

Birçok hastalıktan koruyan tahinin faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle mide zehirlenmesine karşı birebir olan tahin, vücuttaki zehri atan en etkili besin olarak biliniyor. Protein zengini olan ve besleyici yönüyle vücut direncini artıran tahin düzenli tüketildiğinde grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı koruyor. İşte tahinin diğer faydaları...

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Vücuttaki zehri atmak için yalnızca tek kaşık yemek yeterli üstelik bir eşi daha yok! Sigara içenler bu mucize besini mutlaka tüketmeli

Mevsimsel hastalıkların kapımızı çaldığı bugünlerde bolca tüketmemiz gerek bir besin olan tahinden ve tahinin faydalarından bahsetmek istiyoruz... Tahin E, C ve B vitaminleri açısından zengindir. Hücre yapısının bozulmasını engeller.

Vücuttaki zehri atmak için yalnızca tek kaşık yemek yeterli üstelik bir eşi daha yok! Sigara içenler bu mucize besini mutlaka tüketmeli

Yaraların iyileşmesini hızlandırır. Kansere karşı koruyucudur. Damar sertliğini ve tıkanmalarını engeller. İdrar söktürücüdür. Cildi güzelleştirir.

Vücuttaki zehri atmak için yalnızca tek kaşık yemek yeterli üstelik bir eşi daha yok! Sigara içenler bu mucize besini mutlaka tüketmeli

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Göz sağlığı için hayati önem taşır. Vücuda alınan ağır metaller, zehirli bileşikler, radyasyon ve bazı ilaçların yarattığı toksinlere karşı koruma sağlar.

Vücuttaki zehri atmak için yalnızca tek kaşık yemek yeterli üstelik bir eşi daha yok! Sigara içenler bu mucize besini mutlaka tüketmeli

Yaşlanmaya bağlı hafıza kayıplarının (Alzheimer) önlenmesinde olumlu etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Tahinde çok miktarda bulunan E vitamini ile tüm bu yararları da vücudumuza kazandırabiliriz.

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