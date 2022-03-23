Gençliğin iksiri bulundu bunu yiyen yaşlanmıyor! Kolajen içeren besinler nelerdir? İşte en güçlü kolajen kaynağı besinler...
Gençliğin iksiri bulundu yiyen yaşlanmıyor! Pek çoğumuzun isteğidir hep genç görünüme sahip olmak. Bazıları her ne kadar bunun için estetik müdahalelere başvursa da daimi genç görünümün formülü yediğimiz besinler. Cildimiz sadece dış görünüşümüzü yansıtmakla kalmıyor, vücudumuzun içinde olup bitenlerin de bir aynası olarak fonksiyon görüyor. Dış dünyanın tüm olumsuz etkenlerine karşı bizi bir zırh gibi koruyor. Sağlığımız ve güzelliğimiz üzerinde böylesine önemli faydaları sağlayan proteinin adı; kolajen. Peki, kolajen doğal yoldan nasıl alınır? Kolajen içeren besinler nelerdir? Kolajen takviyesi kullanırken nelere dikkat edilmesi gerekir?
İnsan vücudu, glisin ve prolin adlı iki aminoasidi bir araya getirerek kolajen proteininin öncüsü olan prokolajeni sentezler. Bu sentezin gerçekleştirilmesinde C vitamini de görev yapar. Dolayısıyla yeterli kolajen üretimi için C vitamininin en önemli kaynakları olan taze meyve ve sebzeler yeterli miktarda tüketilmelidir.
KOLAJENİN FAYDALARI NELERDİR?
Cilt sağlığını geliştirir, derinin elastikiyetini arttırır, cilt kusurlarının önlenmesini ve iyileştirilmesini destekler. Kırışıklık oluşumunu azaltarak yaşlanmayı geciktirir.
Kıkırdak bütünlüğünün korunmasına yardımcı olur.
Eklem ağrılarının hafifletilmesine yardımcı olur, eklem iltihaplanmalarını önler.
Yaraların iyileşmesini hızlandırır.
Kemiklerde yüksek oranda kolajen bulunduğundan kemiklerin güçlendirilmesi ve kemik kaybının (osteopeni) önlenmesine katkıda bulunur.