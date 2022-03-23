İbn-i Sina binlerce yıl önce önerdi şimdi kullanmayanlar pişman! Eğer birlikte alınırsa cinsel gücü arttırıyor. İbni Sina sadece Türk dünyasında değil tüm dünyada tanınan bir hekim olmuş ve sağlık, hastalık, yemek ile ilgili sözleri insanlara yüz yıllar boyunca ışık saçmaya devam etmiştir.