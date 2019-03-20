Üzüm çekirdeği şifa saçıyor! Üzüm çekirdeği nelere iyi gelir?

İltihaplanma ve enfeksiyon tedavisinde doğal ilaç olarak kullanılan üzüm çekirdeği bu etkenlere bağlı gelişen kireçlenme, egzama, cilt problemleri, sinüzit, kolit, gastrit ve idrar yolu enfeksiyonu gibi rahatsızlıklara iyi gelir.

Üzüm çekirdeği yemek, çok daha genç ve sağlıklı bir cilde sahip olmaya yardımcı olur. İçeriğindeki kolajen ve resveratrol, yaşlanmaya karşı savaşmada ve mimik çizgilerinin azaltılmasında çok önemli bir role sahiptir. Bu yüzden, çatlaklar ve aknelerin görünümünü azaltmak ve cildin esnekliği arttırmak için üretilen birçok kremde bu maddeler kullanılmıştır.