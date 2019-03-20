Üzüm çekirdeği şifa saçıyor! Üzüm çekirdeği nelere iyi gelir?
Alternatif tıp günümüzde birçok hastalığın tedavisinde yardımcı olarak kullanılıyor. Doğada bulunan bitkilerden elde edilen tedavi yöntemleri ile birçok kişi derdine deva buluyor. Üzüm çekirdeği de içerdiği antioksidan maddelerden dolayı bazı sağlık sorunlarına iyi geliyor. Peki üzüm çekirdeği hangi hastalıklardan korur? Üzüm çekirdeğinin faydaları nelerdir? İşte detaylar...
Yüzyıllardır akdeniz çevresinde yetiştirilen ve yazın yenebilecek en lezzetli en hafif en faydalı ve serinletici meyvelerden birisidir üzüm. Eski zamanlardaki kadınların güzellik sırlarının ham maddesi olan üzüm çekirdeği aynı zamanlarda lokman hekimlerin yaptığı tıbbı ilaçlarda da kullanılırmış. Çekirdeksiz üzüm daha çok tercih edilmesine rağmen çekirdekli üzümün insan sağlığına daha fazla faydası vardır. Uzmanlarında yakından takip ettiği üzüm çekirdeğinin faydalarını sizler için derledik.
ÜZÜM ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI NELERDİR?
Üzüm çekirdeği, kan dolaşımını hızlandırır; bu da pıhtılaşmayı önler ve tansiyonu dengeler. Üzüm çekirdeğinin içindeki flavonoidler, kan damarlarının güçlenmesini sağlar.
Damarları korur, damar sertliğini önler, damar hastalıklarını tedavi eder
Düzenli tüketildiğinde içerdiği Beta Karotein maddesi vücuda sigara ya da bazı zararlı besinlerle giren maddelerle savaşırlar. Araştırmalara göre üzüm çekirdeği 3 günde vücudu yenilediği ortaya çıkarılmış.
İltihaplanma ve enfeksiyon tedavisinde doğal ilaç olarak kullanılan üzüm çekirdeği bu etkenlere bağlı gelişen kireçlenme, egzama, cilt problemleri, sinüzit, kolit, gastrit ve idrar yolu enfeksiyonu gibi rahatsızlıklara iyi gelir.
Üzüm çekirdeği yemek, çok daha genç ve sağlıklı bir cilde sahip olmaya yardımcı olur. İçeriğindeki kolajen ve resveratrol, yaşlanmaya karşı savaşmada ve mimik çizgilerinin azaltılmasında çok önemli bir role sahiptir. Bu yüzden, çatlaklar ve aknelerin görünümünü azaltmak ve cildin esnekliği arttırmak için üretilen birçok kremde bu maddeler kullanılmıştır.
Üzümün kendisinden çok çekirdeğinde bulunan proantisiyanidinler ve tokoferolün elementleri vücuttaki serbest radikalleri azaltır. Bunun yanı sıra sağlıklı hücre sayısının artırmaya yardımcı olur.
Kansızlık sorununa iyi geliyor. Böbrek ve bağırsakları çalıştırıyor.
Üzüm çekirdeği, vücudu çevre kirliliğinin ve tütün ürünlerinin zararlı etkilerinden koruyor. Öte yandan üzüm çekirdeği, stresin etkilerini de azaltıyor