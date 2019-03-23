İlk ağacını Hz.Muhammed'in diktiği iddia edilen Acve hurması adeta bir mucize!

Zeytin büyüklüğünde olan hurma, diğer bilinen hurma çeşitlerine göre çok daha siyahtır. Dünyadaki en pahalı hurma olarak bilinir. Meyve olarak tüketilebilir ya da macun şeklinde de yenilebilir. Palmiyeye benzeyen ağacı vardır ve meyveleri üzüm salkımlarını andırır. İslam dininde özel yeri olan bu hurma için şöyle bir rivayet bulunur; Hz. Muhammed bu hurma için; "Kim sabah aç karnına 7 tane yerse o gün ona ne sihir ne de zehir tesir eder."