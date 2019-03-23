İlk ağacını Hz.Muhammed'in diktiği iddia edilen Acve hurması adeta bir mucize!
Peygamber hurması olarak da bilinen acve hurması İslam dininde büyük bir önem taşıyor. Özellikle ilk ağacının Hz.Muhammed tarafından dikildiğine inanılması onu baş tacı meyvelerden biri haline getiriyor. Peki acve hurması nedir? Peygamber hurmasının faydaları nelerdir? Vücudu baştan aşağı yenileyen acve hurmasının faydaları saymakla bitmiyor.
ACVE HURMASI NEDİR?
Acve hurması nam-ı diğer peygamber hurmasını daha önce duymuş muydunuz? İlk ağacının Hz.Muhammed tarafından dikildiğine inanılan acve hurması şifacı bir meyvedir. Bol miktarda kalsiyum, demir, fosfor, magnezum, potasyum ve vitaminler içeren hurmanın faydaları ise saymakla bitmiyor. İşte neredeyse tüm organları yenileyen peygamber hurmasının faydaları.
Zeytin büyüklüğünde olan hurma, diğer bilinen hurma çeşitlerine göre çok daha siyahtır. Dünyadaki en pahalı hurma olarak bilinir. Meyve olarak tüketilebilir ya da macun şeklinde de yenilebilir. Palmiyeye benzeyen ağacı vardır ve meyveleri üzüm salkımlarını andırır. İslam dininde özel yeri olan bu hurma için şöyle bir rivayet bulunur; Hz. Muhammed bu hurma için; "Kim sabah aç karnına 7 tane yerse o gün ona ne sihir ne de zehir tesir eder."
- B1, B2, A, C vitaminleri, kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum, fosfor ve sodyum içerir. Rahim kaslarını kuvvetlendirir ve bu sayede doğumu kolaylaştırır. Ancak hamileliğin ilk aylarında tüketilmemesi gerekir, çünkü rahim kaslarını esnetir.
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Vücuttaki toksinlerden kurtulmaya yardımcı olur. Hazmı kolaylaştırır ve sindirimi rahatlatır.