Hipoglisemi (Kan şekeri düşmesi) yaşam kalitesini olumsuz etkiler! İşte kan şekerinin düşmesinin nedenleri...
Hipoglisemi yani kan şekerinin düşmesi sinsice ilerleyen, yaşam kalitesini düşüren ciddi bir rahatsızlıktır. İnsan vücudunda genellikle sabah uyanıldığında kan şekeri seviyesi düşüktür. Ancak kimisinde bu durum kalıcı olarak seyredebiliyor. Peki kan şekeri düşmesi (Hipoglisemi) belirtileri nelerdir? Kan şekerini önleyen besinler nelerdir? İşte merak edilen tüm soruların cevabı...
19.03.2019 18:57
- Son Güncelleme: 19.03.2019 19:12
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