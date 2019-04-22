Uzmanlardan çok kritik uyarı! İşte tırnakların gösterdiği hastalık belirtileri

Tırnaklarınızdaki eğrilik, çukurluk, girinti ve çıkıntılara bakın. Eğer tırnaklarınız çabuk kırılıyorsa kalınlığını kontrol edin. Tırnağınız, altındaki ve etrafındaki derinin rengini kontrol edin. Çünkü tırnaklarınızdaki belirtiler hastalığın da habercisi olabilir! Renksiz tırnak: Sağlıklı bir tırnağın rengi dokunulduğundan pembe- pembemsi beyaz olmalıdır. Eğer tırnaklarınız mat ya da çizgi çizgi başka renk ise gizli bir sağlık probleminiz olabilir. İşte detaylar

22.04.2019 23:50 - Son Güncelleme: 23.04.2019 00:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





