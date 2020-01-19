Uzmanlar uyardı! Uyuz böceği telefonda bile 8 gün yaşıyor! Uyuz nasıl bulaşır uyuz hastalığı belirtileri nelerdir?

Uyuz hastalığı olan kişiler dışında, uyuz hastalığı olan kişinin temas ettiği eşyaların da bulaştırıcı olduğunu hatırlatan Demir, şunları söyledi:

"Uyuz böceği, dış ortamda uygun şartlarda 8 güne kadar canlı kalabilir ve tedavi olan kişilerde bile yeniden hastalığa yol açabilir"