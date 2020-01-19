Uzmanlar uyardı! Uyuz böceği telefonda bile 8 gün yaşıyor! Uyuz nasıl bulaşır uyuz hastalığı belirtileri nelerdir?
Son günlerde özellikle İstanbul'da yaygın hale gelen uyuz vakaları hakkında uyarılarda bulunan uzmanlar, Uyuz böceğinin, cep telefonunda bile 8 güne kadar canlı kalabiliyor söyledi. Peki uyuz hastalığından korunmanın yolları nelerdir?
19.01.2020 11:58
- Son Güncelleme: 19.01.2020 11:58
UYUZ HASTALIĞI İÇİN KRİTİK UYARILAR
Demir, cep telefonu ve bilgisayar gibi uzun süre kullanıcının elinde tuttuğu tüm teknolojik aletlerden uyuzun bulaşabileceği bilgisini verdi.
Demir, "Uyuz hastalığının bulaşması için 15 ila 20 dakikalık bir temas yeterlidir." dedi.
Demir şöyle devam etti: Aile bireyleri arasında elden ele gezen, saatlerce elimizden düşürmediğimiz cep telefonlarımız ve kişisel bilgisayarlarımız uyuz hastalığından kurtulamamamızın nedenlerinden biri olabilir.
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