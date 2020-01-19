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Uzmanlar uyardı! Uyuz böceği telefonda bile 8 gün yaşıyor! Uyuz nasıl bulaşır uyuz hastalığı belirtileri nelerdir?

Son günlerde özellikle İstanbul'da yaygın hale gelen uyuz vakaları hakkında uyarılarda bulunan uzmanlar, Uyuz böceğinin, cep telefonunda bile 8 güne kadar canlı kalabiliyor söyledi. Peki uyuz hastalığından korunmanın yolları nelerdir?

19.01.2020 11:58 - Son Güncelleme: 19.01.2020 11:58
Uzmanlar uyardı! Uyuz böceği telefonda bile 8 gün yaşıyor! Uyuz nasıl bulaşır uyuz hastalığı belirtileri nelerdir?

Dermatoloji uzmanı Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, hastaların, hekim tarafından verilen ilaç ve kremleri kullanmasına, eşyalarını kaynatıp ütülemesine rağmen, uyuz hastalığı bulgularının devam edebildiğini belirtti.

Uzmanlar uyardı! Uyuz böceği telefonda bile 8 gün yaşıyor! Uyuz nasıl bulaşır uyuz hastalığı belirtileri nelerdir?

Demir, "Hekim kontrolünde tüm tedavileri uygulamanıza rağmen uyuz hastalığınız geçmiyorsa, mutlaka eşyalarınızı kontrol edin. Sevdiğiniz ve sürekli temas halinde olduğunuz eşyalardan en az 8 gün ayrı kalmazsanız uyuz hastalığından kurtulamayabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlar uyardı! Uyuz böceği telefonda bile 8 gün yaşıyor! Uyuz nasıl bulaşır uyuz hastalığı belirtileri nelerdir?

UYUZ HASTALIĞI İÇİN KRİTİK UYARILAR
Demir, cep telefonu ve bilgisayar gibi uzun süre kullanıcının elinde tuttuğu tüm teknolojik aletlerden uyuzun bulaşabileceği bilgisini verdi.

Demir, "Uyuz hastalığının bulaşması için 15 ila 20 dakikalık bir temas yeterlidir." dedi.

Demir şöyle devam etti: Aile bireyleri arasında elden ele gezen, saatlerce elimizden düşürmediğimiz cep telefonlarımız ve kişisel bilgisayarlarımız uyuz hastalığından kurtulamamamızın nedenlerinden biri olabilir.

Uzmanlar uyardı! Uyuz böceği telefonda bile 8 gün yaşıyor! Uyuz nasıl bulaşır uyuz hastalığı belirtileri nelerdir?

Uyuz hastalığı olan kişiler dışında, uyuz hastalığı olan kişinin temas ettiği eşyaların da bulaştırıcı olduğunu hatırlatan Demir, şunları söyledi:

"Uyuz böceği, dış ortamda uygun şartlarda 8 güne kadar canlı kalabilir ve tedavi olan kişilerde bile yeniden hastalığa yol açabilir"

Uzmanlar uyardı! Uyuz böceği telefonda bile 8 gün yaşıyor! Uyuz nasıl bulaşır uyuz hastalığı belirtileri nelerdir?

"İlk olarak hekime başvurulmalı, önerilen tedavi tüm aile bireyleri tarafından aynı günde uygulanmalıdır"

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