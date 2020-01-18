Kaşıntı deyip geçmeyin, dikkat! Vücudunuz kanser için alarm veriyor...
Kanser dünya çapında kalp ve damar hastalıklarından sonra en sık ölüme yol açan hastalık. Dünya Sağlık Örgütü'nün uluslararası kanser araştırmalarını yürüttüğü GLOBOCAN adlı projenin verilerine göre; geçtiğimiz yıl 18 milyon kişiye kanser tanısı kondu ve bu hastalıktan ölen hasta sayısı 9,5 milyonu aştı. Kanserde genetik etkenler yüzde 5-10 arasında sorumlu olsalar da, hastalık yüzde 90-95 oranında çevresel faktörlerden etkileniyor. Öte yandan kanserde en önemli unsur erken teşhis. Pek umursamadığımız bazı durumlar kanser belirtisi olabilir.
18.01.2020 15:46
- Son Güncelleme: 18.01.2020 15:55
Kimi zaman göz ardı edilen vücuttaki kaşıntılar, aslında en sinsi hastalıkların belirtisi olabiliyor.
SİNİR SİSTEMİ
Sinir lifleri ve beyin hücrelerinde meydana gelen hasar deride kızarıklık olmadan kaşıntıya neden oluyor. Bazen MS (Multiple Skleroz) ve beyin tümörü de kaşıntı oluşturabiliyor. Felç veya inmede de kaşıntı gelişebiliyor.
BÖBREK HASTALIKLARI
Kronik böbrek hastalığı ve diyaliz olgularının yüzde 90'ında kaşıntı gelişiyor. Bu hastalarda deri kuruluğu ile birlikte kalsiyum, magnezyum ve fosfor dengesi bozuluyor. Kan üre düzeyindeki artış, kaşıntının nedenlerinden birini oluşturuyor.
DERİ HASTALIKLARI
Çocukluk döneminde başlayan ve yıllarca süren atopik egzama kaşıntılı, tekrarlayan bir deri hastalığı özelliği taşıyor. Alerjenler, deterjanlar, mantar hastalıkları ve uyuz kaşıntıya neden oluyor.
TİROİT HASTALIKLARI
Tiroit antikorları kaşıntıyı tetikliyor. İster hipertiroidi ister hipotiroidi olsun, tiroit hastalıklarının tedavi edilmesi ile olguların çoğunda belirgin iyileşme sağlanıyor..