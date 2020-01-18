Kaşıntı deyip geçmeyin, dikkat! Vücudunuz kanser için alarm veriyor...

Kanser dünya çapında kalp ve damar hastalıklarından sonra en sık ölüme yol açan hastalık. Dünya Sağlık Örgütü'nün uluslararası kanser araştırmalarını yürüttüğü GLOBOCAN adlı projenin verilerine göre; geçtiğimiz yıl 18 milyon kişiye kanser tanısı kondu ve bu hastalıktan ölen hasta sayısı 9,5 milyonu aştı. Kanserde genetik etkenler yüzde 5-10 arasında sorumlu olsalar da, hastalık yüzde 90-95 oranında çevresel faktörlerden etkileniyor. Öte yandan kanserde en önemli unsur erken teşhis. Pek umursamadığımız bazı durumlar kanser belirtisi olabilir.

18.01.2020 15:46 - Son Güncelleme: 18.01.2020 15:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





