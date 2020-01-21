Tüm kanserlerin yeni tedavisi bağışıklık sistemi! Herkesin hayatını değiştirebilir
Çağımızın ne yazık ki sık görülen hastalıklarından biri kanser. Bilim insanlarının kanserin önlenmesi ve tedavisi konusunda çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda yürütülen bir çalışmada bilim insanları, tüm kanser türlerinin tedavisi için inanılmaz bir şey keşfetti. İnsanın bağışıklık sisteminin yeni bulunan bir özelliğinin tüm kanser türlerini tedavi etmek için kullanılabileceği belirtildi. Araştırmacılar, "Elimize her bir hastayı tedavi edebilme şansı geçti" diyor. İşte ayrıntıları...
Kanser tedavisi için yürütülen araştırmada, insanın bağışıklık sisteminin yeni bulunan bir özelliğinin tüm kanser türlerini tedavi etmek için kullanılabileceği belirtildi.
İngiltere'deki Cardiff Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, geliştirdikleri yeni yöntemle prostat, meme, akciğer ve diğer kanser türlerini laboratuvar testlerinde ortadan kaldırmayı başardı.
Nature Immunology dergisinde yayımlanan araştırma sonuçları henüz gerçek hastalar üzerinde denenmiş değil. Ancak araştırmacılar varılan sonuçların 'inanılmaz bir potansiyele' sahip olduğunu ifade ediyor.
NEYİ KEŞFETTİLER?
İnsan vücudunun enfeksiyonlara karşı silahı bağışıklık sistemi.
Cardiff Üniversitesi ekibi, antikorların kanser hücrelerine karşı nasıl tepki verdiklerini incelerken, daha önce hiç fark edilmemiş bir olguya rastladı.
Araştırmacılar, T hücresi adı verilen ve dolaşım sisteminde yer alan bir hücre türünü inceliyordu.
T hücresi, dolaşım sistemi yoluyla vücudu gezerek antikorların devreye girmesini gerektirecek bir rahatsızlık olup olmadığını kontrol ediyor.
Araştırmacılar, T hücresinin kanserli hücrelere saldırabildiğini keşfetti.
Araştırma ekibinden Profesör Andrew Sewell, "Elimize her bir hastayı tedavi edebilme şansı geçti. Daha önce bunun mümkün olabileceğine kimse inanmazdı. Farklı kanser türlerine yakalanmış hastalara uygulanabilecek bir tedavinin geliştirilmesini mümkün kılan bir buluş. Aynı tür T hücresi, farklı kanser hücreleriyle mücadele edebiliyor" diyor.
TEDAVİ NASIL İŞLİYOR?
T hücreleri, kimyasal dengeleri ölçümleyebilen reseptörlere sahip.
Cardiff Üniversitesi ekibi, T hücresinin reseptörleri sayesinde kanserli hücreyi tespit edebildiğini ve saldırıya geçtiğini keşfetti.
Laboratuvar ortamında yapılan deneylerde, kanserli akciğer, deri, kan, kolon, meme, ilik, prostat, rahim, böbrek hücreleri T hücrelerinin saldırısıyla öldürüldü.