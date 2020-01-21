Tüm kanserlerin yeni tedavisi bağışıklık sistemi! Herkesin hayatını değiştirebilir

Nature Immunology dergisinde yayımlanan araştırma sonuçları henüz gerçek hastalar üzerinde denenmiş değil. Ancak araştırmacılar varılan sonuçların 'inanılmaz bir potansiyele' sahip olduğunu ifade ediyor.

NEYİ KEŞFETTİLER?

İnsan vücudunun enfeksiyonlara karşı silahı bağışıklık sistemi.

Cardiff Üniversitesi ekibi, antikorların kanser hücrelerine karşı nasıl tepki verdiklerini incelerken, daha önce hiç fark edilmemiş bir olguya rastladı.