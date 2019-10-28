Uzmanlar uyardı: Salam, sosis gibi işlenmiş etlerin 50 gramı bile kanser ediyor!
Sofranızdaki bu tehlikeye dikkat! Sosis, salam, pastırma gibi severek tükettiğimiz işlenmiş etler sağlığımıza sigara kadar zarar verebiliyor. İşlenmiş etlerin içerisine katılan katkı maddeleri özellikle çocuklarımızda bağımlılık yapabiliyor. Uzmanlar, "50 gram işlenmiş et kanser yapıyor" diyerek vatandaşları uyarıyor. İşte sosis,salam ve pastırma gibi gıdalardaki kanser sebebi katkı maddeleri ve uzmanlardan kritik uyarılar...
Hemen hemen her gün severek tükettiğimiz, özellikle kahvaltıların vazgeçilmezleri arasına giren salam, sosis gibi işlenmiş gıdalar adeta zehir saçıyor. Uzmanlar salam, sosis gibi işlenmiş gıdaların, içerisinde bulunan katkı maddelerinden ötürü kanser edebileceğini vurgularken özellikle çocuklarınızdan uzak tutun önerisinde bulunuyor.
A Haber yayınına katılan Fitoterapist Dr. Buğra Buyrukçu, özellikle ailleleri işlenmiş etler konusunda uyardı. Buyrukçu, salam, sosis gibi işlenmiş etlerin raflarda daha uzun süre kalabilmesi için içerisine katılan maddelerin sigarayla aynı etkiyi yarattığına dikkat çekti.
ÇOCUKLARI BAĞIMLI YAPIYOR
İşlenmiş etlerde bulunan katkı maddelerinin mutluluk hormonunu artırdığını belirten Dr. Buğra Buyrukçu, bu sebeple çocukların yedikçe mutlu olduğunu ve ertesi gün tekrar istediğini söylüyor.