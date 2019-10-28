Uzmanlar uyardı: Salam, sosis gibi işlenmiş etlerin 50 gramı bile kanser ediyor!

Hemen hemen her gün severek tükettiğimiz, özellikle kahvaltıların vazgeçilmezleri arasına giren salam, sosis gibi işlenmiş gıdalar adeta zehir saçıyor. Uzmanlar salam, sosis gibi işlenmiş gıdaların, içerisinde bulunan katkı maddelerinden ötürü kanser edebileceğini vurgularken özellikle çocuklarınızdan uzak tutun önerisinde bulunuyor.