B12 vitamini nedir? B12 vitamini eksikliğinin belirtileri nelerdir? İşte B12 vitamini bulunduran besinler...

Sağlıklı yaşamın sırrı sağlıklı beslenmede saklı. Vücudumuz ihtiyaç duyduğu birçok vitamini üretemez dışarıdan alır. Bu vitaminlerin en önemlilerinden birisi de B12 vitaminidir. Kan oluşumu ve beyin sinirleri için önemli olan B12 vitamini, vücudun en çok eksikliğini yaşadığı vitamindir. B12 vitamini vücudun kendisi üretebildiği bir vitamin değildir. B12 vitamini eksikliği olduğu durumlarda vücudumuz birçok belirti göstermektedir. Bu belirtileri dikkate alarak B12 vitamin eksikliği gidermek en doğrusu olacaktır. Peki B12 vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? B12 vitamini eksikliği neden olur?

28.10.2019 17:38 - Son Güncelleme: 28.10.2019 17:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





