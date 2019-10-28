B12 vitamini nedir? B12 vitamini eksikliğinin belirtileri nelerdir? İşte B12 vitamini bulunduran besinler...
Sağlıklı yaşamın sırrı sağlıklı beslenmede saklı. Vücudumuz ihtiyaç duyduğu birçok vitamini üretemez dışarıdan alır. Bu vitaminlerin en önemlilerinden birisi de B12 vitaminidir. Kan oluşumu ve beyin sinirleri için önemli olan B12 vitamini, vücudun en çok eksikliğini yaşadığı vitamindir. B12 vitamini vücudun kendisi üretebildiği bir vitamin değildir. B12 vitamini eksikliği olduğu durumlarda vücudumuz birçok belirti göstermektedir. Bu belirtileri dikkate alarak B12 vitamin eksikliği gidermek en doğrusu olacaktır. Peki B12 vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? B12 vitamini eksikliği neden olur?
İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Semiha Ayaydın Kaplan, B12 ve genel vitaminler hakkında bilgi verdi. Kaplan, vitaminlerin, normal metabolizma için küçük miktarlarda da olsa alınması gerekliliğe dikkat çekerek, "Vitaminler (D vitamini hariç), insanlar tarafından sentezlenemediğinden, metabolizma bozukluklarını önlemek için diyette mutlaka alınması gerekir. Bazıları ayrıca temel mikro besinler olan minerallerden (kalsiyum ve demir gibi) ayrılmalıdırlar" dedi.
Vitamin yetmezliğinin düşük kan seviyeleri veya geri dönüşümlü metabolik değişikliklerle ilişkili olarak tanımlandığında, tipik Batı diyetlerinde vitamin eksikliği görülme sıklığı, özellikle yaşlı erişkinlerde daha yüksek olduğunu belirten Kaplan, "Hamilelik ve alkol tüketimi bazı vitaminler için gereksinimleri artırabilir.
Klasik vitamin eksikliği sendromlarına (örn. pellagra) neden olan seviyelerin altındaki seviyelerde, bazı vitaminlerdeki eksiklikler, gözlemsel çalışmalarda ateroskleroz, kanser ve osteoporoz gibi kronik hastalıklar ile ilişkilendirilmiştir. Bununla birlikte, takviyedeki vitaminlerin kronik hastalıkları önleyebildiği veya tersine çevirebileceği daha az belirgindir.
Uzm. Dr. Semiha Ayaydın Kaplan, B12 vitamin eksikliğinin başlıca nedenleri hakkında şunları kaydetti: "
Kötü alım: Yoksulluk, yaşlı yetişkinler, alkolikler, kısıtlayıcı diyetler (ör. Vegan),
Kötü emilim: Çölyak hastalığı, Crohn hastalığı, kısa bağırsak, gastrik bypass, yaşlı yetişkinler,
Anormal kayıplar: Hemodiyaliz, kronik ishal, anormal metabolizma: Genetik polimorfizmler, alkolizm (folat metabolizmasını artırır)