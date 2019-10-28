Şeker hastaları bile rahatça yiyebiliyor! Türkiye'de sadece o ilimizde yetişiyor...
Şeker hastalarının bile rahatlıkla yediği nadir meyvelerden biri olma özelliğini taşıyan "Göbek Elması"nın hasat mevsimi başladı. Türkiye'de sadece Gümüşhane'de yetişen elma, bu ilimizde yetişen 24 elma çeşidinden sadece birisi olarak dikkat çekiyor.
Türkiye'de sadece Gümüşhane'de yetişen 'Göbek Elması'nda hasat mevsimi başladı. Şeker hastalarının yiyebildiği yegane elmalardan birisi olan Göbek Elması, Gümüşhane'de ki 24 yerel elma çeşidinden sadece birisi.
Osmanlı döneminde saraya elma gönderen şehirlerin başında gelen ve bu elma varlığını Rus işgali sırasında talan ve tahrip edilen, kesilip yok edilen elma ağaçları nedeniyle uzun yıllar yitiren Gümüşhane'de son yıllarda elmacılık yeniden küllerinden doğuyor.
"ŞEKER HASTALARI GÖBEK ELMASI YİYEBİLİYOR"
Göbek elmasının Gümüşhane'nin yerel bir elma çeşidi olduğunu ve başka şehirlerde yetişmediğini kaydeden Doğru, "Gümüşhane'de 150 yıllık elma sürecinin içerisinde 24 yerel elmalardan birisi göbek elması. Göbek elması adıyla anılan elma Gümüşhane'de yetişiyor, başka şehirlerde yetişmiyor.