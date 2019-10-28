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Şeker hastaları bile rahatça yiyebiliyor! Türkiye'de sadece o ilimizde yetişiyor...

Şeker hastalarının bile rahatlıkla yediği nadir meyvelerden biri olma özelliğini taşıyan "Göbek Elması"nın hasat mevsimi başladı. Türkiye'de sadece Gümüşhane'de yetişen elma, bu ilimizde yetişen 24 elma çeşidinden sadece birisi olarak dikkat çekiyor.

28.10.2019 15:18 - Son Güncelleme: 28.10.2019 15:18
Şeker hastaları bile rahatça yiyebiliyor! Türkiye'de sadece o ilimizde yetişiyor...

Türkiye'de sadece Gümüşhane'de yetişen 'Göbek Elması'nda hasat mevsimi başladı. Şeker hastalarının yiyebildiği yegane elmalardan birisi olan Göbek Elması, Gümüşhane'de ki 24 yerel elma çeşidinden sadece birisi.
Osmanlı döneminde saraya elma gönderen şehirlerin başında gelen ve bu elma varlığını Rus işgali sırasında talan ve tahrip edilen, kesilip yok edilen elma ağaçları nedeniyle uzun yıllar yitiren Gümüşhane'de son yıllarda elmacılık yeniden küllerinden doğuyor.

Şeker hastaları bile rahatça yiyebiliyor! Türkiye'de sadece o ilimizde yetişiyor...

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün yerel meyve çeşitleriyle ilgili kurduğu bahçe sayıları hızla artarken, şehirde yetişen 24 yerel elma çeşidinden en özeli olan 'Göbek Elması'nda hasat mevsimi devam ediyor.

Şeker hastaları bile rahatça yiyebiliyor! Türkiye'de sadece o ilimizde yetişiyor...

Kent merkezindeki Bağlarbaşı mahallesinde bulunan bahçelerinde Göbek Elması hasadı gerçekleştiren Engin Doğru, merdiven dayayarak çıktığı ağaçtan topladığı elmaları sepete doldurduktan sonra yaralanmaması için daha büyük boy sepete nazikçe yerleştirerek istifliyor.

Şeker hastaları bile rahatça yiyebiliyor! Türkiye'de sadece o ilimizde yetişiyor...

"ŞEKER HASTALARI GÖBEK ELMASI YİYEBİLİYOR"
Göbek elmasının Gümüşhane'nin yerel bir elma çeşidi olduğunu ve başka şehirlerde yetişmediğini kaydeden Doğru, "Gümüşhane'de 150 yıllık elma sürecinin içerisinde 24 yerel elmalardan birisi göbek elması. Göbek elması adıyla anılan elma Gümüşhane'de yetişiyor, başka şehirlerde yetişmiyor.

Şeker hastaları bile rahatça yiyebiliyor! Türkiye'de sadece o ilimizde yetişiyor...

Ekim ayı sonuna doğru toplanır. Su alan bahçelerde daha büyükçe, su almayan bahçelerde küçük ebatlarda oluyor. Göbek elmasının şeker hastaları için çok iyi bir elma olduğu söyleniyor. Elma şeker ihtiva ediyor ancak göbek elmasının içerisindeki şeker oranı çok daha düşük" dedi.

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