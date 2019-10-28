Şeker hastaları bile rahatça yiyebiliyor! Türkiye'de sadece o ilimizde yetişiyor...

Ekim ayı sonuna doğru toplanır. Su alan bahçelerde daha büyükçe, su almayan bahçelerde küçük ebatlarda oluyor. Göbek elmasının şeker hastaları için çok iyi bir elma olduğu söyleniyor. Elma şeker ihtiva ediyor ancak göbek elmasının içerisindeki şeker oranı çok daha düşük" dedi.