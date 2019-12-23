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Uzmanlar uyardı! Gıdalardaki gizli şekere dikkat!

Tatlı olmayan birçok gıdanın içinde de şeker olduğunu hatırlatan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, "Farkında olmadan bol bol şeker tüketiyor olabilirsiniz" uyarısında bulundu. Farkında olunmadan alınan şekerli gıdaların da en az diğerleri kadar tehlikeli olduğunu söyleyen Erk, "Basit şeker, damarları tahrip ederek kalp hastalıklarından karaciğer yağlanmasına, kanserden unutkanlık hatta erken bunamaya kadar pek çok sağlık sorununa yol açabilir" dedi.

23.12.2019 07:42 - Son Güncelleme: 23.12.2019 07:42
Uzmanlar uyardı! Gıdalardaki gizli şekere dikkat!

MUTLAKA ETİKET OKUYUN
Marketlerden aldığınız yiyeceklerin etiketinde, o ürünün içerdiği şeker çok farklı isimlerle yer alabilir. Genel olarak –oz ekiyle biten maddeler şekerdir. Ancak şeker anlamına gelen daha farklı isimler de bulunmaktadır. Bunlar sukroz, glikoz, maltoz, dekstroz, hidrolize edilmiş nişasta, yüksek fruktozlu mısır şurubu, şurup, melas, şeker kamışı, bal ve meyve suyu konsantresidir.

Uzmanlar uyardı! Gıdalardaki gizli şekere dikkat!

Sebze, meyve, tam tahıllar, kuru baklagiller ise kompleks karbonhidratlardır ve sağlığa faydalıdır.

Uzmanlar uyardı! Gıdalardaki gizli şekere dikkat!

NELERE SEBEP OLUR?
Şekerden uzak durmak sağlıklı ve genç kalmayı sağlar. İki tatlı kaşığı şeker bile vücutta kısa sürede kaotik süreçlere yol açar ve bağışıklık sistemini baskılar. Rafine şeker asidik bir gıdadır, vücut kimyasını bozar, metabolize edilebilmesi için kalsiyum, magnezyum, çinko, krom gibi minerallere ihtiyaç duyar ve vücudun mineral rezervini azaltır, kemik erimesine neden olur. Basit şeker, damarları tahrip ederek kalp hastalıklarından karaciğer yağlanmasına, kanserden unutkanlık hatta erken bunamaya kadar pek çok sağlık sorununa yol açabilir.

Uzmanlar uyardı! Gıdalardaki gizli şekere dikkat!

Şeker birçok besinin yapısında doğal olarak bulunur veya sonradan eklenir. Doğal şekerler, meyve (fruktoz) ve süt (laktoz) gibi gıdalarda doğal olarak bulunur.

Uzmanlar uyardı! Gıdalardaki gizli şekere dikkat!

HANGİ GIDALARDA VAR?
Günümüzde insanlar her yıl kendi kilosundan daha fazla miktarda rafine şeker tüketmeye devam etmektedir. Bu olağan üstü miktar yine her insanın bir yılda tükettiği beyaz un ve beyaz undan yapılmış olan gıdalar da eklendiğinde basit şeker tüketimi inanılmaz seviyelere ulaşmaktadır. Her türlü işlenmiş ambalajlı gıda maddesinin içinde bu tür basit şeker kaynaklarını bulmak mümkündür. Bunun dışında basit şekerler tatlı olmayan (ketçap, sos, meyveli yoğurt, hazır meyve suları, kahvaltılık tahıllar, meyveli çaylar, aromalı kahveler vs) pek çok endüstriyel ürünlerin içine de gizlenmektedir.

Uzmanlar uyardı! Gıdalardaki gizli şekere dikkat!

KALİTELİ KARBONHİDRAT TÜKETİN!
Sofra şekeri, früktozdan zengin mısır şurubu, bal, pekmez, reçel, marmelat, kola, soda, kurutulmuş meyve, meyve suyu gibi gıdalar basit karbonhidratlar olarak adlandırılır ve sağlık açısından zararlıdır. Ayrıca aynı şekilde beyaz un ve beyaz undan yapılmış olan ekmek, pasta, börek, makarna, kek, kahvaltılık gevrek, lahmacun, pide, pizza hamuru, bisküvi gibi gıdalar da şeker kategorisinde değerlendirilir ve basit karbonhidratlar grubunda yer alır.

Uzmanlar uyardı! Gıdalardaki gizli şekere dikkat!

Eklenmiş şekerler ise üretim sırasında yiyeceklere sonradan ilave edilen şekerlerdir. Enerji değeri olmasına rağmen, şekerin besleyici bir özelliği yoktur. Besinlere eklenen şeker; lezzet, kıvam, renk ve raf ömrünü artırmak amacıyla eklenir.

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