Uzmanlar uyardı! Gıdalardaki gizli şekere dikkat!

HANGİ GIDALARDA VAR?

Günümüzde insanlar her yıl kendi kilosundan daha fazla miktarda rafine şeker tüketmeye devam etmektedir. Bu olağan üstü miktar yine her insanın bir yılda tükettiği beyaz un ve beyaz undan yapılmış olan gıdalar da eklendiğinde basit şeker tüketimi inanılmaz seviyelere ulaşmaktadır. Her türlü işlenmiş ambalajlı gıda maddesinin içinde bu tür basit şeker kaynaklarını bulmak mümkündür. Bunun dışında basit şekerler tatlı olmayan (ketçap, sos, meyveli yoğurt, hazır meyve suları, kahvaltılık tahıllar, meyveli çaylar, aromalı kahveler vs) pek çok endüstriyel ürünlerin içine de gizlenmektedir.