İbn-i Sina bin yıl önce önermişti! Eğer birlikte alınırsa cinsel güce güç katıyor

Buhara'da doğan İbn-i Sina binlerce yıl öncesinden sağlıklı yaşam reçetesini insanlığa armağan etti. İbn-i Sina'nın sağlıkla ilgili önemli öğütleri bugün hala geçerliliğini koruyor. İşte İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği 20 şifalı besin

Felsefe, matematik, astronomi, fizik, kimya, tıp ve müzik gibi bilgi ve becerinin muhtelif alanlarında seçkinleşmiş olan, İbn Sînâ matematik alanında matematiksel terimlerin tanımları ve astronomi alanında ise duyarlı gözlemlerin yapılması konularıyla ilgilenmiştir. İbni Sînâ, her şeyden önce bir hekimdir ve bu alandaki çalışmalarıyla tanınmıştır. Tıpla ilgili birçok eser kaleme almıştır; bunlar arasında özellikle kalp-damar sistemi ile ilgili olanlar dikkat çekmektedir.