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İbn-i Sina bin yıl önce önermişti! Eğer birlikte alınırsa cinsel güce güç katıyor

Batılı kaynakların "Hâkim-i Tıb", diğer bir deyişle "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirdikleri İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında her derde deva reçeteler var. İşte İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği 20 şifalı besin... İbn-i Sina'nın tam adı Ebu Ali el-Hüseyin ibni Abdullah ibn-i Sina el-Belhi'dir. Samanoğulları sarayı maliye kâtiplerinden ve saygın bir bilim adamı Abdullah Bin Sina'nın oğlu olan İbn-i Sina, Batı'da "Avicenna" adıyla tanınır.

22.12.2019 15:37 - Son Güncelleme: 22.12.2019 15:37
İbn-i Sina bin yıl önce önermişti! Eğer birlikte alınırsa cinsel güce güç katıyor

Buhara'da doğan İbn-i Sina binlerce yıl öncesinden sağlıklı yaşam reçetesini insanlığa armağan etti. İbn-i Sina'nın sağlıkla ilgili önemli öğütleri bugün hala geçerliliğini koruyor. İşte İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği 20 şifalı besin

Felsefe, matematik, astronomi, fizik, kimya, tıp ve müzik gibi bilgi ve becerinin muhtelif alanlarında seçkinleşmiş olan, İbn Sînâ matematik alanında matematiksel terimlerin tanımları ve astronomi alanında ise duyarlı gözlemlerin yapılması konularıyla ilgilenmiştir. İbni Sînâ, her şeyden önce bir hekimdir ve bu alandaki çalışmalarıyla tanınmıştır. Tıpla ilgili birçok eser kaleme almıştır; bunlar arasında özellikle kalp-damar sistemi ile ilgili olanlar dikkat çekmektedir.

İbn-i Sina bin yıl önce önermişti! Eğer birlikte alınırsa cinsel güce güç katıyor

Çam fıstığı

Felce yakalanmış kişilerin çam fıstığı yemesi gerekir.

İbn-i Sina bin yıl önce önermişti! Eğer birlikte alınırsa cinsel güce güç katıyor

Kuzu kulağı

Pişirilip suyu süzüldüğü zaman beyni çalıştırıcı ve mideye çok faydalıdır.

İbn-i Sina bin yıl önce önermişti! Eğer birlikte alınırsa cinsel güce güç katıyor

Kişniş

Kalp çarpıntısına karşı kişniş yiyebilirsiniz.

İbn-i Sina bin yıl önce önermişti! Eğer birlikte alınırsa cinsel güce güç katıyor

Tavuk suyu

Omurgalarınızda ağrı varsa tavuk suyu içiniz.

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