Kanserle ilgili çarpıcı araştırma! Bu faktörler kanseri tetikliyor

ABD'de yayın yapan Environmental Engineering Science isimli dergi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, yağışlı ve soğuk iklime sahip bölgelerde yaşayanlarda, kurak ve sıcak iklimde yaşayanlara göre akciğer, meme, kalın barsak kanserinin daha sık görüldüğü tespit edildi. Konuya ilişkin yapılan değerlendirmede buna neden olarak D vitamini eksikliği ve yağışla birlikte topraktaki minerallerin yoğunluklarının değişmesi gösterildi. İşte kanseri tetikleyen etkenler...

24.12.2019 16:47 - Son Güncelleme: 24.12.2019 16:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





