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Kanserle ilgili çarpıcı araştırma! Bu faktörler kanseri tetikliyor

ABD'de yayın yapan Environmental Engineering Science isimli dergi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, yağışlı ve soğuk iklime sahip bölgelerde yaşayanlarda, kurak ve sıcak iklimde yaşayanlara göre akciğer, meme, kalın barsak kanserinin daha sık görüldüğü tespit edildi. Konuya ilişkin yapılan değerlendirmede buna neden olarak D vitamini eksikliği ve yağışla birlikte topraktaki minerallerin yoğunluklarının değişmesi gösterildi. İşte kanseri tetikleyen etkenler...

24.12.2019 16:47 - Son Güncelleme: 24.12.2019 16:54
Kanserle ilgili çarpıcı araştırma! Bu faktörler kanseri tetikliyor

Environmental Engineering Science dergisinin yayınladığı bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), yağışlı ve soğuk iklime sahip bölgelerde yaşayanlarda, kurak ve sıcak iklimde yaşayanlara göre akciğer, meme, kalın barsak kanserinin daha sık görüldüğü belirtildi.

Kanserle ilgili çarpıcı araştırma! Bu faktörler kanseri tetikliyor

Araştırmayı değerlendiren Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, bu farklılığın neden kaynaklandığının tam olarak belirlenemediğini ancak çalışmayı yapan araştırma ekibinin, D vitamini eksikliği ve yağışla birlikte topraktaki minerallerin yoğunluklarının değişmesinin etkili olabileceğini düşündüklerini bildirdi.

Kanserle ilgili çarpıcı araştırma! Bu faktörler kanseri tetikliyor

Prof. Dr. Karagöl, "Kanser ile beslenme, hava kirliliği, kanserojen bir madde olan asbesti yoğun içeren toprağı olan yerlerde yaşamak gibi çeşitli kişisel ve çevresel faktörler arasında ilişki var, bu uzun yıllardır biliniyor.

Kanserle ilgili çarpıcı araştırma! Bu faktörler kanseri tetikliyor

Ancak, coğrafi bölgelerde özel bir neden olmaksızın, soğuk hava koşulları ve yağış alma ile kanser arasında ilişki olduğunun belirlenmesi çok önemli ve yeni bir bulgudur." dedi. Karagöl ayrıca, Türkiye'de benzer iklim yapısına sahip bölgelerde de benzer durum olup olmadığının belirlenmesi için çalışma yapılması gerektiğini hatırlattı.

Kanserle ilgili çarpıcı araştırma! Bu faktörler kanseri tetikliyor

SOĞUK HAVA TİROİD KANSERİNİ TETİKLİYOR
Hava, toprak, su ve gıdaların toksik maddelerle kirlenmesi gibi çeşitli çevresel nedenlerin kanser riskini arttırdığı belirten Prof. Dr. Karagöl, "Daha önce yine ABD'de yapılan bir çalışmada, Alaska gibi iklimin soğuk olduğu bölgelerde tiroid kanserlerinin 2 kat fazla olduğunu belirlemişti.

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