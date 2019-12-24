Kanserle ilgili çarpıcı araştırma! Bu faktörler kanseri tetikliyor
ABD'de yayın yapan Environmental Engineering Science isimli dergi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, yağışlı ve soğuk iklime sahip bölgelerde yaşayanlarda, kurak ve sıcak iklimde yaşayanlara göre akciğer, meme, kalın barsak kanserinin daha sık görüldüğü tespit edildi. Konuya ilişkin yapılan değerlendirmede buna neden olarak D vitamini eksikliği ve yağışla birlikte topraktaki minerallerin yoğunluklarının değişmesi gösterildi. İşte kanseri tetikleyen etkenler...
Araştırmayı değerlendiren Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, bu farklılığın neden kaynaklandığının tam olarak belirlenemediğini ancak çalışmayı yapan araştırma ekibinin, D vitamini eksikliği ve yağışla birlikte topraktaki minerallerin yoğunluklarının değişmesinin etkili olabileceğini düşündüklerini bildirdi.
Ancak, coğrafi bölgelerde özel bir neden olmaksızın, soğuk hava koşulları ve yağış alma ile kanser arasında ilişki olduğunun belirlenmesi çok önemli ve yeni bir bulgudur." dedi. Karagöl ayrıca, Türkiye'de benzer iklim yapısına sahip bölgelerde de benzer durum olup olmadığının belirlenmesi için çalışma yapılması gerektiğini hatırlattı.
SOĞUK HAVA TİROİD KANSERİNİ TETİKLİYOR
Hava, toprak, su ve gıdaların toksik maddelerle kirlenmesi gibi çeşitli çevresel nedenlerin kanser riskini arttırdığı belirten Prof. Dr. Karagöl, "Daha önce yine ABD'de yapılan bir çalışmada, Alaska gibi iklimin soğuk olduğu bölgelerde tiroid kanserlerinin 2 kat fazla olduğunu belirlemişti.