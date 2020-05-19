Uzmanlar uyardı... Bu içeceklere dikkat!

Gazlı içecekler:

Sıcaklık arttıkça meşrubat şişeleri de buzdolabında yerlerini almaya başlar. Bu içeceklerin boş kalori demek olduğunu ve bel çevresinde artışa neden olduklarını unutmayın. Bu şişeleri daha az erişebileceğiniz yerlere koyun ve mümkün oldukça ellerinizi uzak tutun.