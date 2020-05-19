Uzmanlar uyardı... Bu içeceklere dikkat!
Havaların sıcaklamasıyla birlikte yaz aylarını daha hafif yemeklerle birlikte daha fazla meyve ve salata tüketimi ile ilişkilendiririz. Yaz aylarında daha ince bir görüntüye sahip olmak isteriz. Eğer yüzlerce gizli kalori barındıran yiyecek ve içecek tuzaklarına düşmezsek istediğimiz görüntüye sahip olmak çok kolay. Yediğimiz ve içtiklerimizin bilincinde olarak bunaltıcı yaz aylarını daha zinde ve aktif geçirmek mümkün. Uzmanların açıklaması haberin devamında...
19.05.2020 11:09
- Son Güncelleme: 19.05.2020 11:42
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