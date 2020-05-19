RAMAZAN İMSAKİYE
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Uzmanlar uyardı... Bu içeceklere dikkat!

Havaların sıcaklamasıyla birlikte yaz aylarını daha hafif yemeklerle birlikte daha fazla meyve ve salata tüketimi ile ilişkilendiririz. Yaz aylarında daha ince bir görüntüye sahip olmak isteriz. Eğer yüzlerce gizli kalori barındıran yiyecek ve içecek tuzaklarına düşmezsek istediğimiz görüntüye sahip olmak çok kolay. Yediğimiz ve içtiklerimizin bilincinde olarak bunaltıcı yaz aylarını daha zinde ve aktif geçirmek mümkün. Uzmanların açıklaması haberin devamında...

19.05.2020 11:09 - Son Güncelleme: 19.05.2020 11:42
Uzmanlar uyardı... Bu içeceklere dikkat!

Gazlı içecekler:
Sıcaklık arttıkça meşrubat şişeleri de buzdolabında yerlerini almaya başlar. Bu içeceklerin boş kalori demek olduğunu ve bel çevresinde artışa neden olduklarını unutmayın. Bu şişeleri daha az erişebileceğiniz yerlere koyun ve mümkün oldukça ellerinizi uzak tutun.

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Uzmanlar uyardı... Bu içeceklere dikkat!

Kokteyller ve mokteyller:
Rengarenk kokteyllere havuz başında hayır demek eminim ki çok zordur ancak birkaç ay sonra daha büyük bir beden giysi almak zorunda kaldığınızda ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Çoğu kokteyl şeker doludur.

Uzmanlar uyardı... Bu içeceklere dikkat!

Sıcaklıkla birlikte kalori alımınız da artsın istemiyorsanız bardak miktarınızı sayın. Mokteyller de alkolsüz şekerli içeceklerdir, aynı oranda sınırlandırılmaları gerekir.

Uzmanlar uyardı... Bu içeceklere dikkat!

Soğuk kahveler:
Soğuk kahvelerinizde tam yağlı sütlerden daha çok buz olsun. Bazı kahvelere dondurma da eklenir, dondurmasız olanları tercih etmeye çalışın. Günde 1-2 fincandan fazla kahve tüketmeyin.

Uzmanlar uyardı... Bu içeceklere dikkat!

Milkshakeler:
Kremalı ve tam yağlı sütle hazırlananlardan uzak durun. Susuzluğunuzu ekstra kalori almadan giderin! Yaz içeceklerinin çok fazla şeker ve yağ içerdiğini öğrenmiş olup depresyona girmemize gerek yok.

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