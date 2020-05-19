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Başakşehir Şehir Hastanesi açılışa hazır! Türkiye'nin yüz akı olacak

Geçtiğimiz günlerde bir kısmı kullanıma açılan Başakşehir Şehir Hastanesi, 21 Mayıs'ta Japonya Başbakanı'nın da katılacağı bir törenle tamamen hizmete açılacak. Türkiye'nin yüz akı olan dev projenin hizmete girmesiyle birlikte, Türkiye'de sağlık alanında yeni bir dönem de başlayacak. İşte merak edilen o hastaneden kareler...

19.05.2020 08:39 - Son Güncelleme: 19.05.2020 08:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





