Başakşehir Şehir Hastanesi açılışa hazır! Türkiye'nin yüz akı olacak
Geçtiğimiz günlerde bir kısmı kullanıma açılan Başakşehir Şehir Hastanesi, 21 Mayıs'ta Japonya Başbakanı'nın da katılacağı bir törenle tamamen hizmete açılacak. Türkiye'nin yüz akı olan dev projenin hizmete girmesiyle birlikte, Türkiye'de sağlık alanında yeni bir dönem de başlayacak. İşte merak edilen o hastaneden kareler...
19.05.2020 08:39
- Son Güncelleme: 19.05.2020 08:39
Türkiye'nin üçüncüsü ve İstanbul'un en büyüğü olan Başakşehir Şehir Hastanesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin telekonferansla katılımıyla 21 Mayıs perşembe günü açılacak.
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Türkiye'nin sağlık turizminde çok önemli bir rol üstlenecek hastane, Türkiye ve Japonya arasındaki işbirliği için stratejik bir öneme sahip. Hastanede 10 bin kişi istihdam edilecek. İşte detaylar...
Türkiye'deki kamu özel işbirliği modeliyle yapılan en büyük 3. sağlık yatırımı projesi. Yavuz Sultan Selim ve TEM bağlantı yollarına ilaveten metro istasyonu planlamasıyla İstanbulluların sağlık hizmetlerine en hızlı ve en rahat şekilde ulaşması sağlanacak.
Temeli 2017'de atılan hastane 6 bloktan oluşuyor. Yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanda yapıldı. 2 bin 682 yatak kapasiteli. Günde 32 bin 700 hastaya hizmet verecek.
Avrupa'da "Yılın PPP Anlaşması" ödülünü kazanan hastane, Rönesans Sağlık Yatırım ve Japon Sojitz ortaklığı ile inşaatı edildi. Hastane, ana hastane, fizik tedavi ve rehabilitasyon ve psikiyatri hastanelerinden oluşacak.