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Kanser hücrelerini yerle bir eden besin: Acı biber! İşte uzmanların açıkladığı kanser düşmanı besinler...

Yediklerimiz, içtiklerimiz, soluduğumuz hava, giydiklerimi, genetik etkenler ve pek çok daha fazla şey yüzünden pek çok kişi kanserin pençesine düşüyor. Kanser hastalığı ile tıbben olabildiği gibi doğal yollarla da savaşmak mümkün. Kanserle mücadele eden besinleri açıklayan uzmanlar, bu besinleri 'kanserin başlıca düşmanı' olarak sıraladı. İçlerinden en dikkat çekeni ise acı biber oldu. Acı biberin içerisinde yer alan "kapsaisin" maddesi birçok tümörün büyümesini ve kanserli hücrelerin yayılmasını engelliyor. İşte kanser düşmanı besinler...

19.05.2020 18:59 - Son Güncelleme: 19.05.2020 19:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





