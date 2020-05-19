Kanser hücrelerini yerle bir eden besin: Acı biber! İşte uzmanların açıkladığı kanser düşmanı besinler...
Yediklerimiz, içtiklerimiz, soluduğumuz hava, giydiklerimi, genetik etkenler ve pek çok daha fazla şey yüzünden pek çok kişi kanserin pençesine düşüyor. Kanser hastalığı ile tıbben olabildiği gibi doğal yollarla da savaşmak mümkün. Kanserle mücadele eden besinleri açıklayan uzmanlar, bu besinleri 'kanserin başlıca düşmanı' olarak sıraladı. İçlerinden en dikkat çekeni ise acı biber oldu. Acı biberin içerisinde yer alan "kapsaisin" maddesi birçok tümörün büyümesini ve kanserli hücrelerin yayılmasını engelliyor. İşte kanser düşmanı besinler...
Kanser hiç şüphesiz çağımızın en korkutucu hastalıklarından. Kanserle mücadelenin tedavisi olduğu gibi, doğada bulunan bazı besinler de buna yardım ediyor. Dünyada özellikle Meksika ve Hint mutfağında tercih edilen acıbiber Türkiye'de de Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde vazgeçilmez lezzetler arasındadır.
Özellikle isot adı verilen kırmızı acı biber başı çekmektedir. Her derde deva olan kırmızı acı biber özellikle kansere meydan okuyor. İngiltere'de yapılan bir araştırma da bunu doğrular nitelikte. Acı biberin içerisinde yer alan "kapsaisin" maddesi birçok tümörün büyümesini ve kanserli hücrelerin yayılmasını engelliyor. Bu madde enerji üretmekle sorumlu olan hücreye yani mitokondriye saldırıp kanser hücrelerini yok ediyor. Ayrıca birçok derde de deva oluyor.
Ağrılara birebir
Düzenli acı biber tüketimi beynin endorfin salgılamasını sağlayabilir. Endorfinin ise morfine benzer bir ağrı kesici etkisi gösterebilmektedir. Birçok ağrı ve sancıyı dindirme de acı biber tüketimine başvurulabilir. Ayrıca vitamin deposu olması ve kolesterolü düşürmesi açısından da acı biber tüketimi oldukça önemlidir.
Mide rahatsızlığı olanlar dikkatli olmalı
Acı biber tüketecek kişilerin midesi ve bağırsakları sağlam olmalıdır. Eğer herhangi birinde rahatsızlık varsa acı biber tüketiminden kaçınmak gerekir. Çünkü acı biber ülser, gastrit, hemoroit gibi rahatsızlıkların hastalık şiddetini ve ağrıları arttırabilir.
Acı biberle yağ yakımı
Acı biber açlığı bastırır ve tokluk hissi oluşturur. Kapsaisin maddesi mide be bağırsak hareketlerini hızlandırarak metabolizmayı oldukça aktif halde getirir. Ayrıca toksin attırması ve ödem söktürmesi de diğer faydalarındandır. Vücut ısısını arttırması ise özellikle kış aylarında meydana gelen üşüme hissini de epeyce azaltır.