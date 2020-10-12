Uzmanlar öneriyor, bağışıklığı çelik gibi yapıyor! Koronavirüse karşı birebir...
Uzmanlar koronavirüse karşı güçlü bir bağışıklık sisteminin gerekli olduğunu ve Kovid-19'a yakalanma durumunda bağışıklık sistemi güçlü olanların belirtisiz geçirebileceğini söylüyor. Hali hazırda da koronavirüs hastalarının da bağışıklığı güçlendirilmek suretiyle bir tedavi uygulanıyor. Peki bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir? Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bu haberimiz rehber niteliğinde.
İMMÜN SİSTEMİNİN EN GÜÇLÜ DESTEK KUVVETLERİNDEN BİRİ...
Bağışıklık sistemi söz konusu olduğunda ön plana çıkan ögeler ise A, C, E vitaminleri ile çinko minerali oluyor. Omega-3 yağ asitleri de yine immün sisteminin en güçlü destek kuvvetlerinden biridir. Mevsime uygun beslenerek aslında bu saydığımız tüm besin ögelerini, kolaylıkla bağışıklık sistemimize sunabiliyoruz. Özellikle de mevsimine göre taze sebze, meyve tüketimi çok önemlidir. C vitamini ve beta karotenden zengin sebze, meyveleri diyetimizde bulundurmalıyız.
Çinko içeren balık, yumurta, sütle birlikte tam buğday içeren tahıl ürünlerini de tüketmeliyiz. Keten tohumu, omega 3 kaynağı olarak bilinir ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcıdır. Maydanoz, yeşilbiber, portakal, kivi, enginar gibi sebze ve meyveler yüksek miktarda C vitamini; zeytinyağı, ceviz, kaju ve türevleri E vitamini; havuç, ıspanak, brokoli, pırasa, bal kabağı gibi sebzeler ise bir A vitamini türevi olan beta karoten içerir.
DOĞAL ANTİBİYOTİK OLARAK BİLİNEN...
Doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsak hem yemeklerimizin vazgeçilmez bir lezzeti hem de sağlık için şifa olarak kullanılır. A, B, C vitaminleri, sülfür bileşikleri, aminoasitler, kalsiyum, çinko magnezyum minerallerini içerir. Sarımsak bağışıklık sistemini güçlendirir. Çorbalarda ve et yemeklerinde kullanılabilir. Taze zencefil B6 vitamini, C vitamini, kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum, manganez ve lif açısından zengindir. İçtiğiniz suya ceviz büyüklüğünde taze zencefil ekleyebilirsiniz" dedi.