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Domates ve karpuzu asla buzdolabında saklamayın, meğer... Uzmanlar uyarıyor

Domates, karpuz, patates, sarımsak... Hepsi sofralarımızın, öğünlerimizin olmazsa olmazları. Onlar aracılığıyla vücudumuz girecek olan vitaminler, mineraller ve pek çok unsur sağlığımız için çok önemli. Tabi bunun için onlarında sağlığını korumak gerek. Bazı sebze ve meyvelerin asla buzdolabına konmaması gerektiğini söylesek. Birçok gıdayı saklamak için buzdolabını tercih etsek bile yapılan araştırmalar bazı besinlerin buzdolabına konulmasının yanlış olduğunu ortaya koydu. Değil sonrasında fayda sağlamak, pek çok hastalığa davetiye çıkarıyor. İşte bilinenin aksine buzdolabında saklanmaması gereken besinler...

12.10.2020 08:50 - Son Güncelleme: 12.10.2020 08:50
Domates ve karpuzu asla buzdolabında saklamayın, meğer... Uzmanlar uyarıyor

Yiyecek ve içeceklerin bozulmaması için en çok alınan tedbir buzdolabında saklamaktır. Ama bazı yiyecekler için durum tam tersi.

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Domates ve karpuzu asla buzdolabında saklamayın, meğer... Uzmanlar uyarıyor

Yiyecek içecekler ve hatta ojeden parfüme kadar birçok ürünün bozulmasını engellemek için buzdolabında muhafaza edilir.

Domates ve karpuzu asla buzdolabında saklamayın, meğer... Uzmanlar uyarıyor

Fakat çok bilinmese de bu durumun istisnaları mevcuttur. Bazı besinler buzdolabında saklandığında daha kısa sürede bozulur ve adeta zehire dönüşür. İşte buzdolabında tutulmaması gerekenler...

Domates ve karpuzu asla buzdolabında saklamayın, meğer... Uzmanlar uyarıyor

DOMATES

Hemen herkesin bozulmaması için buzdolabında sakladığı domatesler aslında buzdolabı sayesinde tadından ödün veriyor.

Domates ve karpuzu asla buzdolabında saklamayın, meğer... Uzmanlar uyarıyor

Adeta kumlu hale gelen yapısı tadını da bozuyor. Hızla yumuşamaya başladığı için bakteriler oluşur ve öyle tüketildiğinde sağlık sorunlarına neden olur.

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