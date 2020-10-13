Haberler Galeri Sağlık Siz siz olun yerken dikkatli olun! Hepimiz sağlıklı sanıyoruz ama büyük risk taşıyor, meğer...

Siz siz olun yerken dikkatli olun! Hepimiz sağlıklı sanıyoruz ama büyük risk taşıyor, meğer...

Bu besinlerin pek çoğunu sağlıklı olarak biliyorsunuz değil mi? Ancak severek tükettiğimiz bu besinlerin bazıları hastalıklara veya ani ölümlere neden oluyor. ABD'nin Gıda ve İlaç İdaresi (Food and Drug Administration) risk grubundaki yiyecekleri açıkladı. Ve sonuçlar hayli şaşırtıcı. İşte doğru tüketilmediği zaman risk unsuruna dönüşen o besinler...

13.10.2020 08:51 - Son Güncelleme: 13.10.2020 08:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





