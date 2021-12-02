Vav TV İzle
Haberler Güncel Koranavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Omicronla ilgili endişelerimiz var

Koranavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Omicronla ilgili endişelerimiz var

Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni varyantlar da soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Koranavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Omicron varyantına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Özlü, Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni Koronavirüs varyantı 'Omicron'la ilgili endişeler olduğunu belirterek "Çünkü yeni bir varyant ve çok sayıda mutasyon içeriyor. Bu mutasyonlar özellikle lokasyonlarına bakıldığında mevcut aşılardan kaçma durumu olabilir. Tabi bu sil baştan yeni bir dalgalanmaya neden olabilir mi? diye bir kaygı var" dedi.

02.12.2021 09:43 - Son Güncelleme: 02.12.2021 09:45
Koranavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Omicronla ilgili endişelerimiz var

Korona virüs ile mücadele tüm dünyada sürerken, bu kez Güney Afrika'da ortaya çıkan 'Omicron varyantı' yürekleri ağıza getirirken birçok ülke yeni varyant ile mücadele için çeşitli önlemler aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Koranavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Omicronla ilgili endişelerimiz var

Türkiye'de yeni varyanta karşı önlem alan ilk ülkeler arasında yer alırken, Koranavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Omicronla ilgili açıklamalarda bulundu.

Koranavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Omicronla ilgili endişelerimiz var

Omicron varyantıyla ilgili herkesin tedirgin durumda olduğuna dikkat çeken Özlü, "Havalar soğudu, yağışlar başladı kış mevsimi kendini gösteriyor artık kapalı ortamlardayız. Ofislerde iş yerlerinde kapalı mekânlarda daha çok vakit geçirmek zorundayız. Toplu taşımanın yükü arttı.

Koranavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Omicronla ilgili endişelerimiz var

Dolayısıyla yeni bir artış trendi görülebilir. O açıdan çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bir taraftan Omicronla ilgili herkes tedirgin durumda daha kolay bulaştığı için böyle bir varyantında bize gelme bizde görülme olasılığı var.

Koranavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Omicronla ilgili endişelerimiz var

Dolayısıyla daha da dikkatli olmak zorundayız. Onun için daha önceden hep söylediğimiz gibi mümkün olduğu kadar kapalı mekânlara kalabalık yerlere sokulmamak lazım. Maskemizi mutlaka sosyal alanlarda usulüne uygun şekilde takmalıyız ve diğer insanlarla da mesafemizi korumaya özen göstermeliyiz.

SON DAKİKA