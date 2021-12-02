Koranavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Omicronla ilgili endişelerimiz var
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni varyantlar da soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Koranavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Omicron varyantına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Özlü, Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni Koronavirüs varyantı 'Omicron'la ilgili endişeler olduğunu belirterek "Çünkü yeni bir varyant ve çok sayıda mutasyon içeriyor. Bu mutasyonlar özellikle lokasyonlarına bakıldığında mevcut aşılardan kaçma durumu olabilir. Tabi bu sil baştan yeni bir dalgalanmaya neden olabilir mi? diye bir kaygı var" dedi.
02.12.2021 09:43
- Son Güncelleme: 02.12.2021 09:45
Türkiye'de yeni varyanta karşı önlem alan ilk ülkeler arasında yer alırken, Koranavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Omicronla ilgili açıklamalarda bulundu.
Omicron varyantıyla ilgili herkesin tedirgin durumda olduğuna dikkat çeken Özlü, "Havalar soğudu, yağışlar başladı kış mevsimi kendini gösteriyor artık kapalı ortamlardayız. Ofislerde iş yerlerinde kapalı mekânlarda daha çok vakit geçirmek zorundayız. Toplu taşımanın yükü arttı.
Dolayısıyla yeni bir artış trendi görülebilir. O açıdan çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bir taraftan Omicronla ilgili herkes tedirgin durumda daha kolay bulaştığı için böyle bir varyantında bize gelme bizde görülme olasılığı var.