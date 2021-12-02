Koranavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Omicronla ilgili endişelerimiz var

Dolayısıyla daha da dikkatli olmak zorundayız. Onun için daha önceden hep söylediğimiz gibi mümkün olduğu kadar kapalı mekânlara kalabalık yerlere sokulmamak lazım. Maskemizi mutlaka sosyal alanlarda usulüne uygun şekilde takmalıyız ve diğer insanlarla da mesafemizi korumaya özen göstermeliyiz.