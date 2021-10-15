Kilosu 4 bin lira! Deniz dibinden çıkarılıyor cildi bebek gibi yapıyor!
Aktarlarda kilosu 4 bin liraya satılan ve deniz dibinden çıkarılan deniz süngerlerinin mucizevi faydalarını çok az kişi biliyor. 47 yıldır aktarlık yapan İsmail Hakkı Ispartalı, deniz süngerlerinin faydalarını bir bir anlattı. Ispartalı "Faydasını bilen insanlar ise her zaman önem verip kullanıyor. Ciltteki ölü hücreleri ve bakterileri temizliyor. Akneyi ve sivilceyi yok ediyor. Vücuttaki statik enerjiyi alıyor" dedi.
Bursa'da Tuzpazarı'nda 47 yıldır aktarlık yapan İsmail Hakkı Ispartalı, dükkânında deniz süngeri satıyor. Deniz süngerinin kıymetinin pek bilinmediğini söyleyen Ispartalı, "Bu süngerin faydaları saymakla bitmiyor. Bu sünger bize Bodrum'dan geliyor. Bodrum'da dalgıçlar denizin dibinden bu süngerleri çıkartıyor. Daha sonra işleniyor. Deniz süngerinin değeri pek bilinmiyor. Faydasını bilen insanlar ise her zaman önem verip kullanıyor. Ciltteki ölü hücreleri ve bakterileri temizliyor. Akneyi ve sivilceyi yok ediyor. Vücuttaki statik enerjiyi alıyor" dedi.
Deniz süngerinin 10 yıl dayandığını anlatan Ispartalı, "Deniz süngerinin 10 yıl kullanım ömrü var. Sert ve delikli yapısından dolayı ev ve cilt temizliğinde rahatlıkla kullanılıyor. Yüzeyler üzerindeki kurumuş ve inatçı kirleri ve lekeleri kolaylıkla söküp atıyor. Bu sebeple mutfak temizliğinde kullanılıyor" diye konuştu.