Kilosu 4 bin lira! Deniz dibinden çıkarılıyor cildi bebek gibi yapıyor!

Bursa'da Tuzpazarı'nda 47 yıldır aktarlık yapan İsmail Hakkı Ispartalı, dükkânında deniz süngeri satıyor. Deniz süngerinin kıymetinin pek bilinmediğini söyleyen Ispartalı, "Bu süngerin faydaları saymakla bitmiyor. Bu sünger bize Bodrum'dan geliyor. Bodrum'da dalgıçlar denizin dibinden bu süngerleri çıkartıyor. Daha sonra işleniyor. Deniz süngerinin değeri pek bilinmiyor. Faydasını bilen insanlar ise her zaman önem verip kullanıyor. Ciltteki ölü hücreleri ve bakterileri temizliyor. Akneyi ve sivilceyi yok ediyor. Vücuttaki statik enerjiyi alıyor" dedi.

