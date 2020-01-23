2019-nCoV öldürmeye devam ediyor! Hastalık bulaşan kişi sayısı 571’e yükseldi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun açıklamasına göre, ülke genelindeki 25 farklı eyalet ve kentte yeni koronavirüs bulaşan kişilerden 95'inin durumunun ağır olduğu bildirdi. Bugüne kadar virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17'e ulaştı.