2019-nCoV öldürmeye devam ediyor! Hastalık bulaşan kişi sayısı 571’e yükseldi
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, virüs can almaya devam ediyor. Yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) bulaşan kişi sayısı 571'e çıktı. Hastalık nedeniyle şimdiye kadar 17 kişi yaşamını yitirdi.
23.01.2020 10:32
- Son Güncelleme: 23.01.2020 10:32
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun açıklamasına göre, ülke genelindeki 25 farklı eyalet ve kentte yeni koronavirüs bulaşan kişilerden 95'inin durumunun ağır olduğu bildirdi. Bugüne kadar virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17'e ulaştı.
Öte yandan, virüsün bulaştığı kişilerle temasa geçen 5 bin 897 kişiden 4 bin 928'i müşahade altına alındı.
Dün itibariyle Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Makao Özel İdari Bölgesi'nde birer kişide saptanan virüs, bununla birlikte ABD, Japonya, Güney Kore'de 1'er kişide, Taylan'da 3 kişide tespit edildi.
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