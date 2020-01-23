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2019-nCoV öldürmeye devam ediyor! Hastalık bulaşan kişi sayısı 571’e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, virüs can almaya devam ediyor. Yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) bulaşan kişi sayısı 571'e çıktı. Hastalık nedeniyle şimdiye kadar 17 kişi yaşamını yitirdi.

23.01.2020 10:32 - Son Güncelleme: 23.01.2020 10:32
2019-nCoV öldürmeye devam ediyor! Hastalık bulaşan kişi sayısı 571’e yükseldi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun açıklamasına göre, ülke genelindeki 25 farklı eyalet ve kentte yeni koronavirüs bulaşan kişilerden 95'inin durumunun ağır olduğu bildirdi. Bugüne kadar virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17'e ulaştı.

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2019-nCoV öldürmeye devam ediyor! Hastalık bulaşan kişi sayısı 571’e yükseldi

Öte yandan, virüsün bulaştığı kişilerle temasa geçen 5 bin 897 kişiden 4 bin 928'i müşahade altına alındı.

Dün itibariyle Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Makao Özel İdari Bölgesi'nde birer kişide saptanan virüs, bununla birlikte ABD, Japonya, Güney Kore'de 1'er kişide, Taylan'da 3 kişide tespit edildi.

2019-nCoV öldürmeye devam ediyor! Hastalık bulaşan kişi sayısı 571’e yükseldi

VUHAN'DA ULAŞIM VE TURİZM DURDU
Virüsün ortaya çıktığı Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler arasına ulaşımın durdurulması da eklendi.

2019-nCoV öldürmeye devam ediyor! Hastalık bulaşan kişi sayısı 571’e yükseldi

Kente bugün itibariyle, otobüs, metro, feribot seferleriyle hava yolu ve demiryollarının dış hat seferleri ikinci bir talimata kadar kapatıldı.

2019-nCoV öldürmeye devam ediyor! Hastalık bulaşan kişi sayısı 571’e yükseldi

Vuhan yerel hükümet departmanlarından yapılan açıklamayla halktan "özel bir nedeni olmaması durumunda" şehri terk etmemesi ve tüm halkın maske takması talep edildi.

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