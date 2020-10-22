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Tüm bildiklerinizi unutun! Acı ye uzun yaşa... Bilimsel olarak da kanıtlandı | Sağlık haberleri

Kimileri vazgeçemez kimileri sofrasında dahi görmek istemez. Tabi ki 'acı' faktöründen bahsediyoruz. Bazı acılar vardır ki gözlerinizden ateşler fışkırtır, yerinizde oturmanıza izin vermez. Bazı acılar vardır ki damağa hoş gelir. Acı biber yediğimizde ağızda yanma ve sıcaklık hissi oluşur ve aslında bu acı, dokuda bir hasar gerçekleştirmez. Acı yemek yemenin tüm vücut üzerinde yadsınamaz bir etkisi vardır. Ancak pek çok insan yüzleşmek zorunda kalacakları olumlu ve olumsuz etkilerin tamamen farkında değil.

22.10.2020 13:37 - Son Güncelleme: 22.10.2020 13:37
Tüm bildiklerinizi unutun! Acı ye uzun yaşa... Bilimsel olarak da kanıtlandı | Sağlık haberleri

Acı ve baharatlar, Türk mutfağının vaz geçilmezleri arasında yer alıyor. Peki acı tüketmenin vücudumuzdaki etkileri hakkında neler biliyoruz?

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Tüm bildiklerinizi unutun! Acı ye uzun yaşa... Bilimsel olarak da kanıtlandı | Sağlık haberleri

1. KİLO VEREBİLİRSİNİZ
Acı yiyecekler yemek fazla yağ yakmanın kolay bir yoludur. Egzersiz yapmanın ve sağlıklı beslenmenin yerini hiçbir şey tutamaz, ancak biberde bulunan kapsinoitler vücuttaki yağ yakımını hızlandıracaktır. Enerji tüketimini artırmaları ve vücut yağını azaltmaları ile bilinirler.

Tüm bildiklerinizi unutun! Acı ye uzun yaşa... Bilimsel olarak da kanıtlandı | Sağlık haberleri

2. AĞRIYA TOLERANSINIZ ARTACAKTIR
Uzmanlar, kapsaisinin beynimizdeki acı verici duygulardan sorumlu özel bir maddeyi hedef alabileceğini öne sürüyor. Yani acı yemek, o sırada yaşadığımız fiziksel bir acı ya da ağrıyı görmezden gelmek için beynimizi kandırır.

Tüm bildiklerinizi unutun! Acı ye uzun yaşa... Bilimsel olarak da kanıtlandı | Sağlık haberleri

3. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZ GELİŞECEKTİR
Siz acı yemeklerin tadını çıkarırken vücudunuz antioksidanlarla zenginleşir. Antioksidanlar bizi vücudumuza saldıran mikroplardan koruduğu için özellikle grip mevsiminde faydalıdır.

Tüm bildiklerinizi unutun! Acı ye uzun yaşa... Bilimsel olarak da kanıtlandı | Sağlık haberleri

4. DAHA UZUN YAŞAMA ŞANSINIZ VAR
Bir çalışma, haftada 6-7 gün acı yiyenlerin ölüm oranının %14 daha düşük olduğunu gösterdi. Ancak baharatlı yiyecekler, sağlıksız bir yaşam tarzı olanlara yardımcı olmayacak.

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