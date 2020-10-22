Tüm bildiklerinizi unutun! Acı ye uzun yaşa... Bilimsel olarak da kanıtlandı | Sağlık haberleri
Kimileri vazgeçemez kimileri sofrasında dahi görmek istemez. Tabi ki 'acı' faktöründen bahsediyoruz. Bazı acılar vardır ki gözlerinizden ateşler fışkırtır, yerinizde oturmanıza izin vermez. Bazı acılar vardır ki damağa hoş gelir. Acı biber yediğimizde ağızda yanma ve sıcaklık hissi oluşur ve aslında bu acı, dokuda bir hasar gerçekleştirmez. Acı yemek yemenin tüm vücut üzerinde yadsınamaz bir etkisi vardır. Ancak pek çok insan yüzleşmek zorunda kalacakları olumlu ve olumsuz etkilerin tamamen farkında değil.
22.10.2020 13:37
- Son Güncelleme: 22.10.2020 13:37
1. KİLO VEREBİLİRSİNİZ
Acı yiyecekler yemek fazla yağ yakmanın kolay bir yoludur. Egzersiz yapmanın ve sağlıklı beslenmenin yerini hiçbir şey tutamaz, ancak biberde bulunan kapsinoitler vücuttaki yağ yakımını hızlandıracaktır. Enerji tüketimini artırmaları ve vücut yağını azaltmaları ile bilinirler.
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