Tüm bildiklerinizi unutun! Acı ye uzun yaşa... Bilimsel olarak da kanıtlandı | Sağlık haberleri

1. KİLO VEREBİLİRSİNİZ

Acı yiyecekler yemek fazla yağ yakmanın kolay bir yoludur. Egzersiz yapmanın ve sağlıklı beslenmenin yerini hiçbir şey tutamaz, ancak biberde bulunan kapsinoitler vücuttaki yağ yakımını hızlandıracaktır. Enerji tüketimini artırmaları ve vücut yağını azaltmaları ile bilinirler.